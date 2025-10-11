Il Comandante della Legione Marche premia i militari meritevoli del Comando provinciale di Ancona

ANCONA – Il Comandante della Legione Carabinieri di Ancona, Generale di Brigata Nicola Conforti, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la caserma Cortecci di via della Montagnola (presenti il Comandante Provinciale e i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni Carabinieri della Provincia) ha premiato alcuni militari particolarmente meritevoli, consegnandogli degli attestati di encomio, elogio e vivissimo compiacimento.

Un encomio è stato conferito al Vice Brigadiere Antonello Canzio e al Carabiniere Scelto Giacomo Romagno, entrambi effettivi alla Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi, per un’importante operazione antidroga culminata, nell’agosto 2024, con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare a carico di 12 indagati e il sequestro di ingenti quantità di hashish e cocaina destinate ad alimentare le piazze di spaccio jesine. Un elogio è stato conferito al Luogotenente Carica Speciale Antonio Saracino e al Luogotenente Simone Conti, Comandante e Vice della Stazione di Ancona Principale, per l’opera meritoria resa a favore della cittadinanza e per le tante indagini svolte per reati particolarmente diffusi e perniciosi, come le truffe ai danni delle persone particolarmente fragili. Ancora un elogio, questa volta ai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Ancona (Maresciallo Capo Maurizio Sticchi, Maresciallo Capo Paolo Manfrini e Vice Brigadiere Juri Perazzi), è stato concesso dal Generale Conforti per l’elevato livello di professionalità e competenza con cui hanno condotto in questi anni complessi interventi sulle scene di tanti crimini (come, da ultimo, l’omicidio di Loreto) riuscendo ad esaltare le più microscopiche tracce lasciate dagli autori e consentendo quindi la loro identificazione.

Infine un attestato di vivissimo compiacimento, conferito dal Comandante della Legione Calabria, è stato consegnato al Capitano Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia di Senigallia, per l’efficace azione dimostrata nel suo precedente incarico al Nucleo Investigativo di Catanzaro nello svolgimento di delicate indagini, tra le quali un’inchiesta che avevano consentito di smascherare un sodalizio criminale che gestiva le assegnazioni di case popolari attraverso atti falsificati ed episodi corruttivi.

Il Generale Conforti, durante la premiazione, ha evidenziato come le attività meritorie certificate nelle ricompense consegnate, costituiscano solo la punta di un iceberg delle innumerevoli attività che ogni giorno svolgono tutti i Carabinieri della provincia, ponendosi come baluardi di legalità oltre che attori primari dei quei processi di sostegno, rassicurazione e vicinanza di cui ogni comunità ha bisogno.

