Conclusa la seconda edizione 2025 del Corso antincendio navale dei Vigili del Fuoco delle Marche

ANCONA – Si è recentemente conclusa la seconda edizione 2025 del Corso Antincendio Navale, organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Marche e rivolta al personale operativo dei Comandi provinciali che si affacciano sul mare.

L’obiettivo del corso è stato quello di formare e addestrare il personale a intervenire in modo efficace e sicuro in scenari di emergenza a bordo di unità navali, assicurando una risposta tempestiva e qualificata in caso di incendi su navi.

L’attività formativa si è svolta presso il Centro di Addestramento di La Spezia e ha avuto una durata di una settimana, durante la quale i partecipanti hanno affrontato intense esercitazioni pratiche all’interno del simulatore navale, cimentandosi in condizioni operative estremamente realistiche e impegnative anche dal punto di vista fisico.

Il corso ha visto la partecipazione di 12 unità operative, con risultati complessivi di altissimo livello: le prove d’esame hanno registrato valutazioni prossime al massimo dei voti, a conferma dell’elevata preparazione e professionalità dei partecipanti.

La Direzione Regionale Marche continua a investire con decisione nella formazione specialistica del personale, consapevole dell’importanza di disporre di operatori pronti a fronteggiare emergenze in ambito marittimo. Le competenze acquisite risultano inoltre pienamente trasferibili anche agli interventi in scenari civili, in particolare nella gestione di incendi in ambienti confinati, che presentano analogie operative significative.

Questo percorso formativo conferma l’impegno costante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel potenziare le capacità di risposta e la sicurezza del personale, a tutela della collettività e del patrimonio marittimo e costiero della Regione Marche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati