venerdì, Ottobre 10, 2025
Ultimo:
CRONACAFANOIN PRIMO PIANO

Tre feriti a Fano in un pauroso scontro sull’autostrada

www.laltrogiornale.it

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 12:40 sulla A14, direzione Nord, nei pressi dell’uscita di Fano, a seguito dello scontro fra tre veicoli, due furgoni ed una motrice.

La squadra di Fano ha provveduto a soccorrere due dei tre feriti, poi consegnati al personale del 118.

Successivamente si procedeva con la messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera zona incidentale.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale anche con l’ausilio dell’eliambulanza.

Presente sul posto la Polizia autostradale. È stata necessaria la chiusura della A14 in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio del velivolo.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it