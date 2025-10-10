Tre feriti a Fano in un pauroso scontro sull’autostrada
FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 12:40 sulla A14, direzione Nord, nei pressi dell’uscita di Fano, a seguito dello scontro fra tre veicoli, due furgoni ed una motrice.
La squadra di Fano ha provveduto a soccorrere due dei tre feriti, poi consegnati al personale del 118.
Successivamente si procedeva con la messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera zona incidentale.
I tre feriti sono stati trasportati in ospedale anche con l’ausilio dell’eliambulanza.
Presente sul posto la Polizia autostradale. È stata necessaria la chiusura della A14 in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio del velivolo.
