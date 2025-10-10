Statale chiusa al traffico dopo un incidente all’interno della galleria della Montagnola

ANCONA – Questa mattina, poco dopo le 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 16, all’interno della galleria della Montagnola, per un incidente che ha coinvolto un’autovettura, una cisterna per il trasporto di benzina ed un autocarro.

La squadra di Ancona ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi interessati ed a garantire l’assistenza antincendio alla cisterna fino al suo completo recupero. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la Polizia stradale, che ha gestito la viabilità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

