Policloruro di alluminio esce da un serbatoio, bloccata l’autostrada
CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 12 a Civitanova Marche, lungo l’A14, direzione Nord, a seguito della fuoriuscita di policloruro di alluminio da un serbatoio all’interno del rimorchio di un camion.
La squadra di Civitanova, insieme al personale del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente da Macerata, ha provveduto alla chiusura della falla mediante l’utilizzo di appositi tamponi.
Le squadre, dopo la messa in sicurezza del sito, hanno atteso l’arrivo del personale di Autostrade per l’Italia per la bonifica del manto stradale interessato dalla perdita.
Per le operazioni di bonifica è stato necessario chiudere una corsia di marcia dell’autostrada. Non si registrano feriti.
Sul posto erano presenti anche il personale della Polizia Stradale, di Arpam ed Anas.