Travaso di acido cloridrico da un’autocisterna / VIDEO

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fano a seguito della fuoriuscita di acido cloridrico in soluzione da un’autocisterna.

Il mezzo pesante è stato trasferito in un’area di parcheggio nei pressi del casello autostradale di Fano, dove la squadra locale dei Vigili del fuoco, insieme al Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), ha provveduto a bloccare la perdita mediante l’utilizzo di appositi tamponi, in attesa dell’arrivo del Nucleo Travasi di Venezia.

Quindi è stato effettuato il travaso del liquido da una cisterna all’altra in condizioni di sicurezza.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 16:30. Sul posto erano presenti anche il personale dell’ARPAM e i tecnici dell’azienda per i servizi ambientali.

