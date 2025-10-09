Anche il Comando dei Vigili del fuoco di Ancona aderisce alle Giornate Fai d’Autunno 2025

ANCONA – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona aderisce alle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, aprendo le porte della propria sede ai cittadini per far conoscere da vicino le attività, gli spazi operativi e i mezzi di soccorso impiegati quotidianamente negli interventi di emergenza.

L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione FAI di Ancona in occasione del 50° anniversario della Fondazione, rappresenta un’importante occasione di incontro tra la cittadinanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da sempre impegnato nella tutela della sicurezza collettiva e nella promozione della cultura della prevenzione.

Le visite guidate gratuite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona, che accompagneranno i visitatori in un percorso alla scoperta delle attività istituzionali e dei mezzi di soccorso tecnico urgente.

Le visite si svolgeranno secondo i seguenti orari:

• Sabato 11 ottobre: dalle 15:00 alle 19:00 (ultima visita alle ore 18:00)

• Domenica 12 ottobre: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (ultima visita alle ore 18:00)

L’iniziativa conferma la collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, con l’obiettivo comune di valorizzare il patrimonio culturale, tecnico e umano delle istituzioni che operano al servizio della collettività.

