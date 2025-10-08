Delmastro e Baldelli (FdI): “Diciotto nuovi agenti entreranno in servizio nel carcere di Pesaro”

PESARO – “Con la conclusione del 185° corso allievi della Polizia penitenziaria, entreranno in servizio 15 nuove unità nella casa circondariale di Pesaro e 3 nella casa di reclusione di Fossombrone, che consentiranno al netto dei trasferimenti del personale un incremento di 9 unità a Pesaro e 15 unita a Fossombrone. A queste nuove unità si aggiungeranno 2 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio, rispettivamente 1 a Pesaro e 1 a Fossombrone”. Lo annuncia il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli a commento della notizia dei 2060 nuovi agenti che entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani.

“Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del governo Meloni e l’attenzione verso realtà che la sinistra ha volutamente ignorato in tanti anni – prosegue Baldelli – il loro contributo andrà a migliorare le condizioni di chi lavora e vive nelle carceri. Ringrazio il sottosegretario Andrea Delmastro per l’impegno costante verso la Polizia penitenziaria. Continuerò a lavorare al suo fianco e al fianco degli uomini e delle donne in divisa, per il bene della nazione e del nostro territorio”.

“Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono un brutto ricordo, anche se i loro effetti si faranno ancora sentire. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara invece il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

