Valeria Mancinelli nominata capogruppo consiliare del PD delle Marche

ANCONA – Si è tenuto un incontro ufficiale presso la sede del PD Marche, convocato dalla segretaria regionale Chantal Bomprezzi, con i consiglieri regionali del PD recentemente eletti in vista del primo Consiglio regionale. Durante l’incontro, la segretaria ha accolto i nuovi membri, congratulandosi per il loro incarico e sottolineando l’importanza di avviare un lavoro comune di opposizione seria e costruttiva.

Chantal Bomprezzi ha dichiarato: “Abbiamo perso le elezioni, ma proprio per questo non vogliamo perdere tempo. Ripartiamo con il piede giusto, uniti e determinati, per svolgere al meglio il nostro lavoro di opposizione in Consiglio regionale. Sarà un lavoro di pungolo affinché chi governa la Regione si concentri sui temi che ci stanno a cuore, a partire dalla necessità di garantire a tutti un servizio sanitario pubblico all’altezza, dal rilancio economico della regione e da condizioni di lavoro sicure e non precarie.”

Il gruppo consiliare ha unanimemente espresso la volontà di nominare Valeria Mancinelli come capogruppo, riconoscendo il risultato del PD in provincia di Ancona e il suo elevato consenso personale, oltre a sottolineare l’importanza di aumentare la presenza femminile all’interno del Consiglio regionale, in un contesto in cui il numero di elette è diminuito.

Il PD Marche e il Gruppo consiliare sono pronti a lavorare in sinergia, con umiltà e ascolto verso le marchigiane e i marchigiani, impegnandosi a promuovere un dialogo aperto e costruttivo per affrontare insieme le sfide che ci attendono.

