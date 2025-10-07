Torna a Fano il “Silent Fitness Solidale”: musica, movimento e beneficenza con la Croce Rossa Italiana

FANO – Domenica 12 ottobre torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno fanese: il Silent Fitness Solidale, un evento unico che unisce sport, musica e solidarietà, organizzato dal Comitato di Fano della Croce Rossa Italiana.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Fano, confermandosi un momento di grande partecipazione e condivisione per l’intera comunità. L’evento prevede una suggestiva camminata che si snoderà tra il centro città e il lungomare di Fano, con i partecipanti dotati di cuffie wireless. Attraverso di esse, le voci dei trainer che faranno da guida per il gruppo lungo tutto il percorso, alternando musica, esercizi di movimento e momenti di riflessione, in un’esperienza che coinvolge corpo e mente. A condurre la manifestazione ci saranno i trainer Elsa Montemagno, Mattia Diamantini, Enrico Diamantini e Diego Rolon , figure di riferimento nel panorama fitness locale, pronti a far vivere ai partecipanti un’esperienza ricca di energia e positività.

«Siamo entusiasti di poter riorganizzare un evento come la Silent Fitness Solidale – commentano dal Comitato CRI di Fano –. In cinque anni è cresciuta tantissimo, coinvolgendo centinaia di persone e permettendoci di sostenere concretamente le nostre attività sul territorio. È una manifestazione che ci rappresenta, perché unisce il benessere fisico al valore della solidarietà».

Anche Jacopo Barattini, responsabile di ASI Pesaro Urbino che è partner dell’evento, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Mi congratulo con la Croce Rossa di Fano per l’enorme successo ottenuto nelle passate edizioni e come ASI siamo veramente contenti di sostenere ancora una volta un evento così significativo, capace di coniugare sport, salute e impegno sociale».

Insomma, un evento per tutti e aperto a tutti: il Silent Fitness Solidale è destinato a persone di tutte le età e con ogni livello di preparazione: non serve essere sportivi; basta la voglia di partecipare e di contribuire per una giusta causa. Un’occasione per muoversi, divertirsi e fare del bene, immersi nei colori e nelle atmosfere di Fano.

Per info e iscrizioni è possibile contattare il Comitato CRI di Fano al numero 0721 867547 oppure prenotarsi direttamente ON LINE dal seguente LINK https://silent2025.eventbrite.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati