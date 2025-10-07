Terminate le riprese della fiction per Canale 5 Colpa dei sensi girata nelle Marche

Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Sei puntate in onda prossimamente in tre prime serate su Canale 5

ANCONA – Terminate le riprese della nuova fiction per Canale 5 girata nelle Marche, diretta da Simona e Ricky Tognazzi Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

“È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik una coppia di successo che abbiamo gia diretto nella serie Se potessi dirti addio. – Ha spiegato Simona Izzo – Colpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale”.

La fiction scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S.r.l. realizzata con il supporto di Marche Film Commission

“Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza – Ha aggiunto Ricky Tognazzi – Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione”.

La fiction è stata girata nelle Marche tra la primavera e l’estate per circa otto settimane tra preparazione e riprese, non continuative a causa di uno stop forzato dovuto ad un infortunio di Gabriel Garko.

“Purtroppo l’infortunio mi ha costretto ad abbandonare temporaneamente il set ma siamo riusciti comunque a finire le riprese con successo e nei tempi previsti – Ha detto l’attore Gabriel Garko – Nella serie interpreto la parte di Davide, un militare, un colonnello che ritorna nel suo paese natio per vendere la casa di famiglia e che per una serie di motivi cambia completamente i suoi piani. In questa regione ho parecchi amici e vengo spesso, è un territorio ancora tutto da scoprire che offre un bel mare, una cucina ottima e la compagnia di persone molto piacevoli”.

L’attrice ucraina Anna Safroncik interpreta la parte di Laura “attraverso il mio personaggio scopriamo il senso di colpa, Laura è una donna complessa che vive con grande passione e contraddizione un’intensa storia di amore. Conosco questi bellissimi luoghi, sono figlia di artisti, madre ballerina e padre tenore, entrambi si sono esibiti allo Sferisterio di Macerata, e anche io da bambina sono salita su quel meraviglioso palcoscenico. Colpa dei sensi è una serie complessa che ha bisogno del supporto del territorio intorno e questa è una regione ricca di energia, c’è una magia che si percepisce nell’aria e si sentirà anche nella fiction”.

La serie Colpa dei sensi ad oggi in post-produzione è composta da sei puntate da 50 minuti ognuna e andrà in onda prossimamente in tre prime serate su Canale 5. Fanno da sfondo alla trama le scenografie naturali artistiche ed urbane dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone.

“La fiction è una nuova straordinaria promozione delle Marche su Canale 5, dove i nostri paesaggi e preziosi gioielli artistici diventano protagonisti, un’immagine tra tutte: vedere in tv Anna Safroncik all’interno della magnificenza del Teatro dell’Aquila mentre spiega a dei bambini la storia e il nome del Teatro è un perfetto biglietto da visita per tutto il territorio – Ha affermato Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission –trenta sono state le maestranze locali che hanno avuto il privilegio di lavorare nella propria terra vicino casa, oltre duecentocinquanta le persone, tra attori, figurazioni speciali e comparse coinvolte nelle riprese per circa 8 settimane di produzione con una ricaduta economica concreta sull’intera comunità”.

La trama di Colpa dei sensi

Al centro del racconto c’è la vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko). L’uomo, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva deciso di lasciare la città in seguito alla tragica morte di sua madre per mano del padre, a suo tempo condannato e incarcerato. Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate. Laura lo aiuta, lo supporta, rivive con lui vecchie emozioni. La loro vicinanza farà riaccendere una passione mai sopita, mettendo in moto una serie di eventi inaspettati, dove segreti e verità nascoste verranno alla luce, con l’aiuto di Tommaso (Francesco Venditti), brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth) la migliore amica di Laura.

