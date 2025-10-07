Prende il via a Montemarciano la 25^ edizione della rassegna “Verde e Oro – l’altro Rinascimento”

MONTEMARCIANO – Con l’intrigante titolo “C’è qualcosa sotto” prende il via questa sera a Montemarciano la 25° edizione della rassegna “Verde e Oro- l’altro Rinascimento”, la manifestazione ideata dal dottor Olivio Galeazzi, medico e storico della medicina, per far riemergere da un passato lontano la storia e le storie della Montemarciano del ‘500. Il paese infatti dopo essere stato feudo dei potenti Malatesta da Rimini divenne possedimento dei Piccolomini da Siena dal 1464 al 1591. La sola incredibile e rocambolesca vicenda di Alfonso Piccolomini signore di Montemarciano dal 1576 al 1591, il duca-bandito a capo di duecento armati, basterebbe a fare di Montemarciano un importante momento del racconto rinascimentale. Basta ricordare che Alfonso oltre che nipote di un Papa era un Piccolomini per parte paterna, un Orsini per parte materna e che aveva sposato Ippolita dei Pico della Mirandola.

Nei suoi venticinque anni Verde e Oro ( che è la più longeva manifestazione culturale di Montemarciano) ha spaziato attraverso le tematiche più disparate come, solo per citarne alcune in occasione di questo importante anniversario, “Lampi nel buio” che ha preso spunto dai fenomeni di luminosità spontanea che interessarono la zona per alcuni anni attorno al 1593, “Tempora mutantur” dedicata al clima con le sue conseguenze spesso catastrofiche come carestie e pestilenze, o l’edizione riguardante l’amministrazione della giustizia “Scelus et Damnatio, lo sbirro e l’assassino sotto le cinque lune”. Cinque lune sono infatti rappresentate nello stemma della famiglia Piccolomini: “ D’argento alla croce d’azzurro, caricato di cinque lune montanti d’oro”.

L’argomento su cui i relatori intratterranno l’uditorio nell’edizione di quest’anno saranno le grotte, luoghi, a partire dall’etimo, sempre ammantati di un alone di mistero ed inquietudine.

Il centro storico di Montemarciano è infatti attraversato da un vasto ipogeo creato dall’uomo fin dai tempi in cui il castello della “primula rossa” Alfonso era ancora in piedi prima che papa Gregorio XIII ne ordinasse l’abbattimento.

Verde e Oro è ad ingresso libero ed è dedicato alle persone curiose, agli appassionati di storie ed a tutti coloro che amano anche ascoltare.

L’appuntamento è per questa sera 7 ottobre alle ore 21 presso il foyer del teatro Alfieri di Montemarciano in via Umberto I.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati