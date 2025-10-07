A San Lorenzo in Campo conclusi i lavori alla scuola primaria Bettini

Sicurezza, innovazione e centralità per il futuro dei più piccoli. La cerimonia di inaugurazione venerdì, alle ore 10:30. Realizzata anche un’Aula Multisensoriale per i bambini con esigenze speciali dedicata al piccolo Mattia Luconi, vittima dell’alluvione del 2022

SAN LORENZO IN CAMPO – L’Amministrazione Comunale di San Lorenzo in Campo annuncia con grande soddisfazione la conclusione dei lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione generale e riqualificazione energetica e funzionale della Scuola Primaria “Bettini” di Via Regina Margherita. Un intervento strategico e fondamentale, realizzato grazie a un investimento complessivo di 1,65 milioni di euro, interamente finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dopo tre anni di lavori e una sistemazione temporanea degli alunni presso la sede di via Nenni – senza particolari criticità – il 15 settembre scorso circa 120 bambini e bambine sono potuti rientrare nel rinnovato edificio scolastico, situato nel cuore del centro storico.

“Concludiamo oggi un percorso lungo e impegnativo, ma assolutamente fondamentale per il futuro delle nostre giovani generazioni”, ha dichiarato il Sindaco Davide Dellonti. “Grazie ai fondi del PNRR, abbiamo potuto trasformare questo plesso scolastico in un ambiente ideale per l’apprendimento e la crescita dei nostri bambini. Siamo orgogliosi di restituire alla comunità una scuola sicura, moderna e accogliente, che rappresenta un nuovo punto di riferimento per la nostra città.”

Un progetto che guarda al futuro

Si tratta del più importante contributo a fondo perduto ricevuto dal Comune negli ultimi decenni, un’opera che “chiude il cerchio” nella messa in sicurezza e nell’adeguamento normativo – sismico ed antincendio – di tutti i plessi scolastici cittadini. Un progetto non solo edilizio, ma profondamente educativo e sociale, su cui l’Amministrazione Dellonti ha lavorato alacremente sin dal 2014. Un lavoro duro ed impegnativo, ma di cui andiamo fieri ed orgogliosi.

L’intervento ha incluso:

Adeguamento sismico dell'intero edificio, con standard pari a una costruzione ex novo.

Riqualificazione energetica con cappotto termico esterno, illuminazione LED, nuovi infissi e riscaldamento a pavimento.

Ristrutturazione degli spazi interni, con nuove pavimentazioni, finiture e impianto di ricambio d'aria meccanico.

Realizzazione di tre nuovi laboratori didattici (linguistico-espressivo, scientifico-tecnologico, pittorico) per ampliare l'offerta formativa.

Palestrina interna per le attività motorie.

Aula multisensoriale, dedicata a Mattia Luconi, il bambino tragicamente scomparso durante l'alluvione del 2022, grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (finanziamento principale), Banca Mediolanum e associazione Cavalieri di Montevago.

Arredi completamente rinnovati, per un ambiente più funzionale e accogliente.

Una scuola nel cuore della città

La scelta di riportare l’attività scolastica nel pieno centro storico ha anche una valenza strategica: si rafforza il ruolo della scuola come presidio di vita, cultura e socialità, contribuendo alla vitalità economica e sociale del centro urbano.

“Investire nelle scuole non significa solo migliorare gli edifici, ma investire nel futuro della nostra comunità – aggiunge il Sindaco – Una scuola sicura, accessibile e moderna è il primo passo per costruire una società migliore.”

