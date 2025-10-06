Verifiche concluse a Fano dopo la scossa di questa mattina

Il sindaco Serfilippi: “Nessuna criticità riscontrata, domani scuole regolarmente aperte”

FANO – «Domani le scuole saranno regolarmente aperte». Lo afferma il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che – a seguito della scossa di terremoto avvertite nella tarda mattinata di oggi ha attivato, in via precauzionale, le procedure di controllo previste per la sicurezza del territorio. Le verifiche effettuate dai tecnici comunali hanno riguardato tutte le scuole della città, confermando che non si sono registrate criticità o danni di alcun tipo.

«A Fano e tra i suoi cittadini è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Per fortuna non si sono verificati danni – spiega il sindaco Luca Serfilippi –. Abbiamo prontamente deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) e di effettuare controlli in tutti gli edifici scolastici della città, a cura dei nostri tecnici comunali, per verificare che la situazione fosse sotto controllo. Dai riscontri effettuati emerge un quadro assolutamente positivo: possiamo dire con certezza che non risultano zone critiche o elementi di preoccupazione. Le scuole saranno dunque regolarmente aperte. Continueremo comunque a monitorare l’evolversi della situazione, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori eventi o segnalazioni».

Nella foto: da sinistra il tecnico Antonio Lamari, l’ingegnere Federico Fabbri e il sindaco Serfilippi durante il sopralluogo di oggi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati