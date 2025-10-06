La qualità del Tartufo bianco pregiato di Pergola batte anche il maltempo

PERGOLA – La qualità della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici batte il maltempo. Migliaia di visitatori hanno riempito la città dei Bronzi dorati per la prima domenica della kermesse dedicata al Re della tavola.

Cielo grigio e pioggia spazzati via dal sorriso e dalla bellezza di Miss Italia 2018, la marchigiana Carlotta Maggiorana che ha visitato, accompagnata dal sindaco Diego Sabatucci e dal vice, l’onorevole Antonio Baldelli la Casa del Tartufo, i tanti stand di prodotti enogastronomici tipici lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi concludere il tour al museo dei Bronzi dorati, rimanendo affascinata dai tesori unici al mondo.

Corso Matteotti ha ospitato il taglio del nastro, con la partecipazione del gruppo storico ‘La Pandolfaccia’ e le note dell’orchestra Sinfonica Rossini. Insieme al sindaco Sabatucci e a tutta la squadra dell’amministrazione, il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, l’assessore regionale Francesco Baldelli, il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli, la presidente della Cia provinciale Sabina Pesci e diversi sindaci.

Assoluti protagonisti gli ‘Ori di Pergola’, il diamante della terra e i Bronzi dorati. Per il tartufo, valorizzato nella Casa in piazza Ginevri e da degustare nel ristorante ‘Marche da Mangiare’ con lo speciale pacchetto ‘Cultura & Cucina’ e nei vari ristoranti e stand, si prospetta un’ottima stagione.

A riscaldare l’atmosfera c’ha pensato il live show ‘Voglia di tornare negli anni 90®’ dedicato ai mitici anni Novanta più amato d’Italia, in piazza Fulvi.

La kermesse dedicata al diamante della terra proseguirà le prossime due domeniche di ottobre, 12 e 19, con un ricco e variegato programma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati