La nautica di lusso apre la rotta ai professionisti del futuro

FANO – L’eccellenza della nautica incontra la formazione di nuova generazione. È approdato al cantiere navale Wider di Fano il nuovo appuntamento orientativo dell’ITS Fabriano Academy, dedicato alla presentazione dei corsi post-diploma che preparano i tecnici dell’innovazione.

Protagonista dell’incontro, il nuovo corso in e-mobility, pensato per formare professionisti capaci di gestire le nuove frontiere dell’energia e della mobilità sostenibile. E quale cornice migliore di Wider, azienda che con i suoi catamarani ibridi di lusso sta rivoluzionando il mercato internazionale della nautica, per parlare di un futuro fatto di competenze, tecnologia e passione?

“Scegliere nuove propulsioni è stata una scommessa, oggi vincente – ha raccontato Fabio Fraternale, CEO di Wider – ma per continuare a crescere servono tecnici qualificati, persone capaci di interpretare e gestire l’innovazione. Per questo la collaborazione con l’ITS Fabriano Academy è per noi un investimento nel futuro.”

Fraternale ha poi lanciato un messaggio agli studenti presenti: “La tecnica, lo stile e la ricerca contano poco senza la passione. È la passione che fa la differenza in ogni scelta professionale.”

Un invito ripreso anche dal presidente della Fondazione ITS Fabriano Academy, l’imprenditore Roberto Girolamini, che ha esortato i giovani a “scegliere oggi il proprio futuro”, cogliendo le opportunità offerte da una formazione tecnica moderna e orientata al lavoro.

I corsi ITS, infatti, si distinguono per un approccio pratico e aziendale: 1.000 ore di teoria e 800 di stage distribuite su due anni, con docenti provenienti direttamente dalle imprese. “Non solo lezioni, ma esperienze concrete – spiegano dall’Academy – per entrare nel mondo del lavoro già pronti e competenti.”

Accanto al nuovo percorso in e-mobility (che si terrà a Pesaro) e a quello dedicato all’Intelligenza Artificiale per l’industria (in partenza a Jesi), restano attivi i corsi di automazione, energia, ICT e cyber security, nella sede principale di Fabriano.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 23 ottobre: un’occasione per tutti quei diplomati che vogliono costruire il proprio futuro tra innovazione, tecnologia e sostenibilità.

