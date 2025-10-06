Ciclocross, a Corridonia nel Fertesino Cup c’è il super tandem Pavoni
di UMBERTO MARTINELLI
CORRIDONIA – Apre il tandem biancoceleste: dominano i gemelli gentlemen PIETRO PAVONI e Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – San Severino Marche).
Chiude il senior laziale CRISTIAN CIMINI (portacolori del Center Bike – Velletri). MERY GUERRINI si conferma reginetta rosa.
ELEONORA CIABOCCO è l’ospite d’onore, applaudita reduce dall’argento europeo e dal quasi-bronzo mondiale.
Nel verde di casa, la corridoniana recita anche il ruolo di madrina e starter, al CorridoMnia Shopping Park, che l’ha vista anche vincitrice nella tappa del Giro d’Italia Ciclocroos (poi conquistato nella sua interezza).
ORGANIZZA la Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi. L’egida e la supervisione sono dell’ACSI Ciclismo Macerata guidata da Maurizio Giustozzi. Contribuiscono i ciclofili della Valmivola.
LA BANDIERINA rossa abbassata a Corridonia sancisce l’esordio della Fertesino Cross Cup 2025 – 2026.
Si ritrovano nell’area del Centro Commerciale e gareggiano i Master di ogni età in partecipata dimensione interregionale (un centinaio di iscritti, 85 classificati): maestri paradigmatici di ciclocross – ciclismo – sport promozionale e formativo, con notevoli storie di successo.
DUE LE CORSE.
La prima riservata ai crossisti più maturi e alle amazzoni (in prima fila: ADAMO RE, patron-atleta sempreverde supergentleman, fondatore e titolare della Fertesino).
La seconda vede attori gli agonisti più giovani.
In palio vengono messi il Trofeo CorridoMnia Shopping Park e il Trofeo Gioielleria Vanity Gold.
L’anello di gara disegnato da Lanfranco Passarini si dipana per 2.500 metri circa.
CLASSIFICHE ASSOLUTE
PRIMA CORSA
1.Pavoni Pietro (Team Co.Bo. Pavoni)
2.Pavoni Paolo (Team Co.Bo. Pavoni)
3.Raimondi Giovanni Filippo (Hg Cycling Team)
4.Lattanzi Giovanni (New Limits Monturanese)
5.Mercuri Mauro (Xtreme Bike Team)
6.Viozzi Massimo (New Mario Pupilli)
7.Gobbi Alberto (Abitacolo Sport Club)
8.De Carolis Emiliano (Polisportiva Ecoservices)
9.Tudico Carlo (Prolife)
10.Negosanti Rudi (Pol. Sidermec)
11.Pecci Rosario Abitacolo Sport Club
12.Fiorindi Davide Ladri di Medaglie
13.Concetti Giambattista Abitacolo Sport Club
14.Giardino Di Lollo Enzo Extreme Racing Team
15.Lucidi Bruno Vibrata Bike 2005
16.Rosati Piero Ciampino Bike
17.Michettoni Luca Hg Cycling Team
18.Guerrini Mery Hg Cycling Team
19.Pochi Adolfo Pedale Montegiorgese
20.Valloscuro Rocco Prolife
21.Antognoli Gilberto Green Bike
22.Fratini Massimo Prolife
23.Bufalini Lorenzo Pedale Fermano
24.Fasciani Alessandro Pedale Fermano
25.Pagliarini Fabrizio Sace
26.Donnini Carlo Bike Terapy
27.Di Vita Franco Bike Terapy
28.Ceccacci Lorenzo Team Cingolani
29.Fattore Guido Ladri di Medaglie
30.Viozzi Fabrizio New Mario Pupilli
SECONDA CORSA
1.Cimini Cristian (Center Bike)
2.Griccini Lucio (Hg Cycling Team)
3.Funari Walter (Xtreme Bike Team)
4.Perozzi Michele (Bike Racing Team)
5.Tomassetti Fabio (Hg Cycling Team)
6.Giovine Sabino (100% Bike)
7.Boufariha Mouad (Bike Racing Team)
8.Bonifazi Luca (New Mario Pupilli)
9.Coletti Marco (Vastese in Bike)
10.Zimarino Davide (Prolife)
11.Petrelli Giacomo SACE
12.Amichetti Massimo FD Steel
13.Pacifici Adriano Xtreme Bike Team
14.Ceppitelli Benedetto S.C. Parlesca
15.Baldini Michele Crazy Bike
16.Moretti Daniele Velo Club Assisi Bastia
17.Urbinelli Andrea Z7 Cycling
18.Mastrini Nicola Just Bmx
19.Santori Matteo Bike Racing Team
20.Di Carlantonio Daniele Polisportiva Avis Le Grotte
21.Carletti Davide Team Cingolani
22.Rametta Daniele Pedale Fermano
23.Cipolloni Luca Bike Racing Team
24.Marsiglia Amedeo Pedale Fermano
25.Rossetti Matteo New Mario Pupilli
26.Pede Francesco Xtreme Bike Team
27.Di Giannatale Giovanni Uisp Comitato Pescara
28.Mancinelli Lorenzo Xtreme Bike Team
29.Sabbatini Luca Torello Cycling Team
30.Carucci Loris Hg Cycling Team
Nelle foto (di Lanfranco Passarini): l’arrivo dei gemelli Pietro e Paolo Pavoni; la reginetta rosa Mery Guerrini; Eleonora Ciabocco con patron Adamo Re
