lunedì, Ottobre 6, 2025
Ciclocross, a Corridonia nel Fertesino Cup c’è il super tandem Pavoni

di UMBERTO MARTINELLI

CORRIDONIA – Apre il tandem biancoceleste: dominano i gemelli gentlemen PIETRO PAVONI e Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – San Severino Marche).

Chiude il senior laziale CRISTIAN CIMINI (portacolori del Center Bike – Velletri). MERY GUERRINI si conferma reginetta rosa.

ELEONORA CIABOCCO è l’ospite d’onore, applaudita reduce dall’argento europeo e dal quasi-bronzo mondiale.

Nel verde di casa, la corridoniana recita anche il ruolo di madrina e starter, al CorridoMnia Shopping Park, che l’ha vista anche vincitrice nella tappa del Giro d’Italia Ciclocroos (poi conquistato nella sua interezza).

ORGANIZZA la Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi. L’egida e la supervisione sono dell’ACSI Ciclismo Macerata guidata da Maurizio Giustozzi. Contribuiscono i ciclofili della Valmivola.

LA BANDIERINA rossa abbassata a Corridonia sancisce l’esordio della Fertesino Cross Cup 2025 – 2026.

Si ritrovano nell’area del Centro Commerciale e gareggiano i Master di ogni età in partecipata dimensione interregionale (un centinaio di iscritti, 85 classificati): maestri paradigmatici di ciclocross – ciclismo – sport promozionale e formativo, con notevoli storie di successo.

DUE LE CORSE.

La prima riservata ai crossisti più maturi e alle amazzoni (in prima fila: ADAMO RE, patron-atleta sempreverde supergentleman, fondatore e titolare della Fertesino).

La seconda vede attori gli agonisti più giovani.

In palio vengono messi il Trofeo CorridoMnia Shopping Park e il Trofeo Gioielleria Vanity Gold.

L’anello di gara disegnato da Lanfranco Passarini si dipana per 2.500 metri circa.

CLASSIFICHE ASSOLUTE

PRIMA CORSA

1.Pavoni Pietro (Team Co.Bo. Pavoni)

2.Pavoni Paolo (Team Co.Bo. Pavoni)

3.Raimondi Giovanni Filippo (Hg Cycling Team)

4.Lattanzi Giovanni (New Limits Monturanese)

5.Mercuri Mauro (Xtreme Bike Team)

6.Viozzi Massimo (New Mario Pupilli)

7.Gobbi Alberto  (Abitacolo Sport Club)

8.De Carolis Emiliano (Polisportiva Ecoservices)

9.Tudico Carlo    (Prolife)

10.Negosanti Rudi       (Pol. Sidermec)

11.Pecci Rosario Abitacolo Sport Club

12.Fiorindi Davide       Ladri di Medaglie

13.Concetti Giambattista      Abitacolo Sport Club

14.Giardino Di Lollo Enzo     Extreme Racing Team

15.Lucidi Bruno  Vibrata Bike 2005

16.Rosati Piero  Ciampino Bike

17.Michettoni Luca      Hg Cycling Team

18.Guerrini Mery Hg Cycling Team

19.Pochi Adolfo  Pedale Montegiorgese

20.Valloscuro Rocco   Prolife

21.Antognoli Gilberto  Green Bike

22.Fratini Massimo      Prolife

23.Bufalini Lorenzo     Pedale Fermano

24.Fasciani Alessandro        Pedale Fermano

25.Pagliarini Fabrizio  Sace

26.Donnini Carlo Bike Terapy

27.Di Vita Franco        Bike Terapy

28.Ceccacci Lorenzo  Team Cingolani

29.Fattore Guido Ladri di Medaglie

30.Viozzi Fabrizio        New Mario Pupilli

SECONDA CORSA

1.Cimini Cristian (Center Bike)

2.Griccini Lucio  (Hg Cycling Team)

3.Funari Walter (Xtreme Bike Team)

4.Perozzi Michele (Bike Racing Team)

5.Tomassetti Fabio (Hg Cycling Team)

6.Giovine Sabino         (100% Bike)

7.Boufariha Mouad (Bike Racing Team)

8.Bonifazi Luca (New Mario Pupilli)

9.Coletti Marco (Vastese in Bike)

10.Zimarino Davide (Prolife)

11.Petrelli Giacomo     SACE

12.Amichetti Massimo   FD Steel

13.Pacifici Adriano      Xtreme Bike Team

14.Ceppitelli Benedetto        S.C. Parlesca

15.Baldini Michele       Crazy Bike

16.Moretti Daniele       Velo Club Assisi Bastia

17.Urbinelli Andrea     Z7 Cycling

18.Mastrini Nicola        Just Bmx

19.Santori Matteo        Bike Racing Team

20.Di Carlantonio Daniele    Polisportiva Avis Le Grotte

21.Carletti Davide        Team Cingolani

22.Rametta Daniele    Pedale Fermano

23.Cipolloni Luca         Bike  Racing Team

24.Marsiglia Amedeo  Pedale Fermano

25.Rossetti Matteo      New Mario Pupilli

26.Pede Francesco     Xtreme Bike Team

27.Di Giannatale Giovanni      Uisp Comitato Pescara

28.Mancinelli Lorenzo   Xtreme Bike Team

29.Sabbatini Luca       Torello Cycling Team

30.Carucci Loris Hg Cycling Team

Nelle foto (di Lanfranco Passarini): l’arrivo dei gemelli Pietro e Paolo Pavoni; la reginetta rosa Mery Guerrini; Eleonora Ciabocco con patron Adamo Re

 

 

 

 

 

