Tutti i risultati del weekend delle bocce marchigiane

TROFEO DUE ERRE CALZATURE IN RICORDO DI ALDO RE (Individuale cat. ABCD)

MORROVALLE (MC) – Un numero record di giocatori (403 iscritti) ha partecipato sabato 4 ottobre al Trofeo “Due Erre calzature”, gara nazionale individuale per atleti di tutte le categorie, organizzata dalla Bocciofila Morrovalle, presieduta da Luca Scocco e dedicata al ricordo di Aldo Re, socio storico della bocciofila.

Agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani si è iniziato a giocare alle 9 del mattino con i gironi di qualificazione, svoltisi a Morrovalle e in altri bocciodromi della provincia di Macerata, per completare la gara soltanto in tarda serata.

La vittoria è andata a Federico Patregnani (Sammartinese). Il fanese, tesserato con la formazione emiliana, ha battuto in finale con il punteggio di 12-8 il sempre più scintillante Nicola Principi, l’appena quattordicenne talento appena trasferitosi dal Tolentino al Castelfidardo. Terzo posto per Antonio Merlonetti (La Sportiva Castel di Lama), battuto in semifinale 12-9 da Patregnani. Quarto posto per quello che sembrava essere il favorito della gara, il campione d’Europa e d’Italia, nonché recente vincitore del Master, Gaetano Miloro, altro neo acquisto del Castelfidardo, che nel derby societario della semifinale aveva ceduto 12-8 a Principi.

1° TROFEO CAFFESPRESSO-GRAN PREMIO CITTA’ DI ARCEVIA (Coppie cat. ABCD)

ARCEVIA (AN) – Bella domenica quella del 5 ottobre alla bocciofila di Arcevia, intitolata a Marino Giacometti e presieduta da Mario Castiglioni, per la prima edizione del Trofeo Caffespresso-Gran Premio Città di Arcevia, gara regionale per coppie di tutte le categorie di gioco. Agli ordini del direttore di gara Valerio Cicetti si sono sfidate 99 formazioni che hanno dato vita a uno spettacolo boccistico di ottimo livello.

A vincere è stata la coppia Davide Paolucci-Valeriano Rotatori (Oikos Fossombrone) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-1 sui padroni di casa Cipriano Ferro-Davide Sbaffi (Arcevia). Terzi classificati Valentino Aleandri-Natale Isopi (Sambenedettese), sconfitti in semifinale 12-6 da Paolucci-Rotatori. Quarto posto per Fabrizio Donini-Egiziano Burcini (La Novilarese) che in semifinale hanno ceduto 12-9 a Ferro-Sbaffi.

