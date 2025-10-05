Sottoposto alla sorveglianza speciale ad Ancona va in giro (con un coltello), arrestato dai Carabinieri

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, guidati dal Maresciallo Ordinario Andrea Ventresca, hanno arrestato per inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, un 75enne nato e residente ad Ancona. L’uomo, che vanta precedenti penali per oltre 30 furti in abitazione commessi tra il 1969 e il 2002, che ha riportato condanne per evasioni, stupefacenti, rapina ed altri gravi reati e che ha già scontato 13 anni di carcere per le pene riportate, con provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona, dallo scorso luglio è sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, con l’obbligo di soggiornare esclusivamente nel Capoluogo e di tenere una condotta conforme alle regole.

I militari di Falconara Marittima, nella tarda serata di venerdì, durante un servizio di prevenzione dei reati hanno invece intercettato l’uomo mentre circolava liberamente in quel comune a bordo della sua auto. Intimatogli l’alt, una volta riconosciuto il 75enne i Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo sotto un sedile un coltello multiuso e uno scalpello da carpentiere. E’ scattato quindi l’arresto in flagranza e la conseguente sottoposizione alla misura domiciliare nell’abitazione sita al centro di Ancona.

L’uomo, deferito all’autorità giudiziaria anche per il porto abusivo delle armi bianche, è stato poi liberato in quanto già sottoposto alla misura restrittiva della sorveglianza speciale.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

