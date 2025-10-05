domenica, Ottobre 5, 2025
Auto in fiamme nel parcheggio di un centro commerciale

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11:15 in via Einaudi per l’incendio di un’autovettura nel parcheggio di un centro commerciale.

Le fiamme hanno coinvolto anche altre due auto parcheggiate nelle vicinanze. Non si registrano feriti.
La squadra dei Vigili del fuoco di Fano ha provveduto alle operazioni di spegnimento ed alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto i Carabinieri di Fano.

 

