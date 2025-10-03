venerdì, Ottobre 3, 2025
Un furgone in fiamme questa mattina a Chiaravalle

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 9 in via De Amicis per l’incendio di un furgone.
Le squadre di Senigallia e Arcevia, con il supporto di due autobotti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.
L’incendio ha causato lievi danni ad una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

 

