Un furgone in fiamme questa mattina a Chiaravalle

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 9 in via De Amicis per l’incendio di un furgone.

Le squadre di Senigallia e Arcevia, con il supporto di due autobotti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

L’incendio ha causato lievi danni ad una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati