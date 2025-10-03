Ricci: “Il mio impegno per le Marche raddoppia”

“Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il PD in tutte le province. Non ci disuniamo”

ANCONA – “Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio attraverso la rappresentanza europea, portando a Bruxelles le vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio.

“Alla fiducia che questa Regione mi ha dimostrato alle ultime Europee, ora si aggiungono le preferenze delle Regionali. Ripartiamo da qui: vigileremo sul lavoro della Regione, con un’opposizione efficace e determinata per il bene delle Marche. Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento ma ha prevalso la continuità.

“Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il PD in tutte le province, dove sarò già nei prossimi giorni. Non ci disuniamo”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD.

