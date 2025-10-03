venerdì, Ottobre 3, 2025
Nella notte appartamento in fiamme nel centro storico di Jesi

JESI – Nella notte, poco dopo le ore 3:15, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all’interno di un appartamento nel centro storico di Jesi.

La squadra giunta sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’abitazione interessata ed i locali adiacenti.

In via precauzionale, una donna è stata affidata al personale del 118 ed accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre alla squadra di Jesi, anche unità provenienti dalla sede centrale di Ancona.

