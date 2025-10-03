Giornata mondiale della vista: le Uici delle Marche tra controlli gratuiti e sensibilizzazione

ANCONA – “I difetti visivi sono, numericamente, il più grande problema sanitario al mondo: ne soffrono, secondo l’OMS, più di 2 miliardi di persone. E quello di cataratta rimane l’intervento chirurgico in assoluto più praticato”. Mentre “dai numeri in crescita vertiginosa della miopia dipendono il rendimento scolastico e gli stili di vita delle nuove generazioni nonché il rendimento professionale da adulti e la libertà di scegliere la propria carriera”.

Dati importanti in primo piano per la Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, che ogni anno promuove insieme all’Unione ciechi e ipovedenti, la Giornata Mondiale della Vista.

Quest’anno la Giornata si celebra il 9 ottobre e le sedi territoriali Uici delle Marche mettono in campo eventi, sensibilizzazione e controllo gratuiti.

“La maggior parte dei difetti visivi e delle malattie che provocano la cecità possono essere corretti, curati o arginati se diagnosticati in tempo – sottolinea Andrea Cionna, presidente di Uici Marche -. Per questo sono essenziali le visite di controllo periodiche ed è importante rispettare i tempi della prevenzione”.

Provincia per provincia, il programma delle iniziative nelle Marche:

Ancona: nella giornata del 9 ottobre l’Uici di Ancona in collaborazione con la Iapb organizza controlli della vista gratuiti dalle 8.30 alle 17.30. Lo screening è aperto a tutti e si svolgerà nella sede di via Leopardi, 5, ad Ancona, grazie alla collaborazione con l’oculista Nicola Germele. Prenotazione obbligatoria al numero 3404219702 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. Nella stessa occasione l’Uici territoriale distribuirà, attraverso i suoi volontari, materiale informativo in Piazza Roma.

Sempre il 9 ottobre, in collaborazione con il Lions Club Ancona Colle Guasco, screening ai piccoli studenti delle scuole primarie “Augusto Elia” e “Leonardo da Vinci” di Ancona, con la preziosa presenza degli oculisti Virna Casamenti e Marco Pantanetti. Mentre lunedì 6 ottobre, insieme a Uici Marche, si svolgerà una conferenza stampa sui contenuti e sui dati della Giornata mondiale nella sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche.

Macerata: l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Macerata ha organizzato per il 9 ottobre la distribuzione di materiale informativo nei punti nevralgici della città.

Pesaro e Urbino: In occasione della Giornata Mondiale, l’Uici di Pesaro e Urbino effettuerà controlli della vista gratuiti presso il Cos (Centro oculistico sociale) in Strada Statale Adriatica, 151, a Pesaro. Le visite si svolgeranno martedì 14 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30. Mentre per la giornata del 9 ottobre, presso le sedi di Fano, Pesaro e Vallefoglia sarà celebrata la Giornata attraverso eventi di sensibilizzazione e distribuzione di materiale informativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati