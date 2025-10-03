Al Cinema Dorico di Ancona “Na cagnara al forte”, presentato dall’Associazione teatrale Eureka / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Al cinema-teatro “Dorico” di via delle Grazie, ad Ancona, l’Associazione Teatrale Eureka ha presentato “Na cagnara al forte”, atto unico in vernacolo anconetano scritto e diretto da Andrea Toppi.

Gradevole questo western in salsa anconitana, ambientato in un fortino con una scalcagnata presenza di soldati e non solo. Sicuramente l’ambientazione è lontana, come invece avviene abitualmente, dai caratteristici luoghi di Ancona, e questo improbabile salto in un’epoca storica particolare, immediatamente successiva alla Guerra di Secessione Americana, ci riporta ad uno scenario non comune.

Ma sarà la lingua e la personalità dei singoli personaggi che ci accompagneranno a farci gustare la commedia, con il risultato che si ride di gusto di fronte alle singole vicende, e di questi tempi non è poco.

La commedia, già presentata al 17° Festival del Dialetto di Varano, è stata scritta da Andrea Toppi, che ha curato anche la regia, che, dopo aver presentato gli attori, ha ringraziato il pubblico presente.

La rappresentazione teatrale è stata inserita all’interno della settimana dei Festeggiamenti dei Patroni della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati