Droga in pieno centro a Falconara, arrestato un giovane presunto pusher

In azione i Carabinieri della locale Tenenza, che hanno bloccato l’uomo mentre cedeva hashish ad un acquirente

FALCONARA MARITTIMA – Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne originario di Como ma residente in quel centro, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata nel pomeriggio, a seguito di numerose segnalazioni su andirivieni sospetti in Piazza Gramsci; i militari hanno quindi organizzato un servizio di osservazione in incognito, per individuare le presenza di eventuali pusher. Il dispositivo di uomini dislocato sulla zona ha quindi documentato la cessione, da parte del sospettato, di uno spinello di hashish già confezionato ad un giovane acquirente del luogo.

È scattato così l’immediato intervento per bloccare lo spacciatore ed identificare l’acquirente (che è stato poi segnalato quale assuntore alla Prefettura di Ancona). La perquisizione a casa del sospettato ha quindi consentito di rinvenire un involucro con quasi 50 grammi della stessa sostanza, che sono stati sequestrati. Il 21enne è stato quindi posti agli arresti domiciliari. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati