Ad Ancona un albero cade sulle auto in sosta

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 19 in via Redipuglia per la caduta di un albero su alcune auto in sosta.

La squadra di Ancona, con l’impiego di motoseghe, ha provveduto alla rimozione dell’albero, liberando le vetture e ripristinando la viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati