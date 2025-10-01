Si perde tra i sentieri del Rio di Vitoschio, ritrovato morto dai Vigili del fuoco
PIOBBICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti dalla notte scorsa per la ricerca di un uomo disperso nei sentieri della zona del Rio di Vitoschio.
Alle operazioni hanno preso parte diverse squadre, tra cui quelle di Cagli e Pesaro con il posto di comando avanzato, il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dell’Umbria ed il Nucleo Cinofilo Marche.
Ed è stato proprio il personale di quest’ultimo gruppo ad individuare il corpo dell’uomo nella zona della grotta del Pisciarello. Subito dopo sono state avviate le operazioni di recupero della salma, rese complesse dalle avverse condizioni meteo.
Presente sul posto anche il personale del Soccorso Alpino.
