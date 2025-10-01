Numerosi interventi dei Vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo

ANCONA – I Vigili del fuoco marchigiani sono al lavoro dalla mattinata odierna per una serie di interventi legati al maltempo. A Porto San Giorgio le forti piogge hanno invaso garage, locali seminterrati e sottopassi: le squadre dei Vigili del fuoco di Fermo stanno intervenendo con motopompe per il prosciugamento.

Situazioni analoghe si registrano anche ad Ancona.

A Falconara Marittima un pino è caduto su un autocompattatore senza provocare feriti: la squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, con l’ausilio dell’autogru, ha provveduto alla rimozione dell’albero, messo a terra e successivamente tagliato per liberare la sede stradale.

A Fano, invece, si sono registrati ulteriori allagamenti di garage: le squadre dei Vigili del fuoco di Fano e Pesaro stanno tuttora operando per lo svuotamento dei locali.

Al momento si contano circa 20 interventi complessivi.

Nelle foto: gli interventi fatti a Falconara Marittima e Fano

