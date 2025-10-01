Elezioni regionali: tutte le preferenze ottenute dai candidati
ANCONA – Pubblichiamo tutte le preferenze ottenute dai candidati nella recente votazione per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.
PROVINCIA DI ANCONA
PARTITO DEMOCRATICO – Preferenze 44.602 – 25,92%
VALERIA MANCINELLI 8.050
MAURIZIO MANGIALARDI 4.078
THOMAS BRACONI 2.957
CHANTAL BOMPREZZI detta CHANTAL 2.933
MICHELE BRISIGHELLI 2.650
SIMONE PUGNALONI 2.488
EMANUELA MARGUCCIO 1.131
PAOLO PALADINI 1.118
LORENA VARANI 1.043
GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA – Preferenze 44.175 – 25,67%
MARCO AUSILI 4.235
GIACOMO BUGARO 4.073
CORRADO CANAFOGLIA 3.396
MIRELLA BATTISTONI 1.549
ANGELICA LUPACCHINI 1.506
GOFFREDO BRANDONI 1.459
MILVA MAGNANI 982
SIRENA ROSCIANI 892
SIMONE COLA 340
FORZA ITALIA BERLUSCONI – Preferenze 15.214 – 8,84%
TIZIANO CONSOLI 2.200
CHIARA BIONDI 1.994
LINDITA ELEZI detta LINDA 1.799
MIRKO BILÒ 1.744
MARCO BATTINO 1.325
MANUELA CAUCCI 983
ROBERTO PARADISI 784
FABRIZIO BALZANI 579
LAURETTA GIULIONI 375
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 12.438 – 7,23%
ANTONIO MASTROVINCENZO 2.051
ALICE CAVALIERI 863
DAVID BRUFFA 854
ROBERTO MACCARONI 723
LORENZO BECCACECI 679
PATRIZIA PESARESI 375
CRISTINA ANDREOLI 259
ANTONELLA DATTILO 200
DAVIDE PUCCI 99
LEGA SALVINI MARCHE – Preferenze 9.497 – 5,52%
LUCA PAOLOROSSI detto PAOLO ROSSI 3.540
LUCA SANTARELLI detto LUCA 1.296
ELENA CAMPAGNOLO detta ELENA 726
ANTONELLA ANDREOLI 408
PAOLO NOTARI 384
GIANFRANCO BOCCOLI 351
SIMONA LUPINI 249
ALESSANDRA AMADIO 228
PIETRO BOLOGNA 177
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – Preferenze 8.886 – 5,16%
SERGIO ROMAGNOLI 799
IVANA CAMILLETTI 392
RUGGERO FITTAIOLI 381
FRANCESCO PROSPERI 213
DANIELA PIERAGOSTINI 205
GIACOMO FURLANI 188
DAMIANO RAGNINI 172
ROSSANA MORETTI 132
ANNA MARIA MAZZONI 77
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Preferenze 8.815 – 5,12%
ANDREA NOBILI 1.961
AGNESE SANTARELLI 1.747
ENRICO PERGOLESI 553
CATERINA OSIMANI 497
TOMMASO MELACOTTE 402
CATERINA DI BITONTO 340
EMILIO ROMAGNOLI 273
FRANCESCA BIANCHI 268
ELEONORA STEFANINI 226
PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 4.916 – 2,86%
MICHELE CAPOROSSI 1.577
MASSIMO MARCELLINI 822
FABIOLA CAPRARI 631
GIACOMO GUIDA 623
TOMMASO SANNA 217
MARIA PAOLA CASSARANI 100
GIUSEPPINA SIRACUSA PETRACCA detta PINA 82
FRANCESCA ROSATI 59
GIUSEPPE MANZOTTI 50
LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO – Preferenze 3.965 – 2,30%
DINO LATINI 2.119
FEDERICA FAVIA 378
TANIA BELVEDERESI detta TANIA 265
LUIGINO BRONZINI 243
FEDERICA CARBONARI 241
MATTIA MORBIDONI 122
DINA CIMARELLI 102
VALERIO MASSIMO CALAMANTE 96
ARIANNA MARSICO GAJULLI detta MARSICO ARIANNA 26
I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 3.912 – 2,27%
GIOVANNA TRILLINI 808
GRAZIANO STACCHIOTTI 705
MARCO GNOCCHINI 401
FEDERICO FILONZI 293
PATRIZIA PALINI 255
PAOLA CANDI 247
LUIGI COPPARI 246
CECILIA POSSENTI 239
DIEGO CASACCIA 218
CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 3.527 – 2,05%
SERGIO SOLARI 634
YASMIN AL DIRY 418
GIUSEPPINA CODIAS 355
SAMANTHA MICUCCI 180
ROCCO VOLPENTESTA 88
ENNIO SANTONI 64
ILARIA BIZZARRI 61
DAVID URBINATI 49
SILVIA CECCONI 30
PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI – Preferenze 2.616 – 1,52%
ACHILLE GINNETTI 610
MARIO PAGLIALUNGA 407
CATERINA BELELLI 295
JURGINA XHANI 285
MARTINA BONCI 214
MARCO SIMONI 48
FLAVIA CIOLA 40
DIEGO D’ADDERIO 40
GIULIANO ENRICO PAOLO GNAGNATTI 19
PACE SALUTE LAVORO – Preferenze 2.313 – 1,34%
MAURO BORIONI 665
ROBERTA SFORZA 362
GLORIA BALDONI 220
MASSIMO ROSSI 174
SIMONA SABBATINI 143
PATRIZIA SANTONCINI 123
ARNALDO TROIANI 80
PAOLO CAMPANELLI 67
NICOLA CANDRIA 13
NOI MODERATI PER ACQUAROLI – Preferenze 2.053 – 1,19%
SANDRO ANTONELLI 538
LUCA NATALUCCI 287
ANTONIO COLLETTA 240
SUSY CHRISTIAN CAMPANELLI 81
NATASCIA PALOMBI 42
LORENZO GINI 20
LAURA PIETRELLA 18
PAOLA GUASCO 10
SIMONA MARTINI 4
EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE – Preferenze 1.470 – 0,85%
BEATRICE MARINELLI 820
LORENZO GIULIODORI 120
FRANCO SORCI 77
ALESSANDRO CAPUCCI 24
DANIELA MASTROPASQUA 15
MARIA ROSARIA BORGOGNONI 12
MAURIZIO VICARI 11
STEFANIA GIORGINO 8
PAOLO DI TOMMASO 6
PARTITO COMUNISTA ITALIANO – Preferenze 1.445 – 0,84%
LIDIA MANGANI 158
LUCA CERCAMONDI 70
MAURIZIO BELLIGONI 63
ROBERTA COLETTA 43
LORETTA BONI 40
RUGGERO GIACOMINI 20
GIUSEPPE DONNINELLI 17
VINICIO CERQUETI 9
MARIA RENATA PRIORI 5
PROVINCIA DI PESARO
FRATELLI D’ITALIA
FRANCESCO BALDELLI 6.447
NICOLA BARBIERI 4.412
NICOLA BAIOCCHI 4.386
LORETTA MANOCCHI 3.000
ANNACHIARA MASCARUCCI 1.726
FRANCESCA CIACCI 851
LORETTA BLASI 772
PARTITO DEMOCRATICO
MICAELA VITRI 6.337
DANIELE VIMINI 5.356
ALESSANDRO PICCINI 3.309
ALESSIA MORANI 3.026
FEDERICO SCARAMUCCI detto SCARA 2.511
RENATO CLAUDIO MINARDI 1.649
LUISA CECARINI 729
FORZA ITALIA
STEFANO AGUZZI 3.264
EMANUELE PETRUCCI 2.071
LAURA SCALBI detta LAURA 653
EMANUELA REGINI 594
ELIA ROSSI 552
GIOVANNI DALLASTA 452
FERNANDA SACCHI
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE
MASSIMO SERI 1.501
YASSINE OTHMANE 922
MARIA FRANCESCA CRESPINI 442
CARLO ROSSI 330
ALESSIA DI GIROLAMO 246
FLAVIA FARINA 211
GIUSEPPE PUNTARELLO
LEGA
ENRICO ROSSI 3.436
NICOLO’ PIERINI 2.222
ALICE CERPOLINI 850
DARIO ANDREOLLI 810
ANNALISA CORNACCHINI 622
FRANCESCA FEDELI 375
GIORGIA MARCELLI 143
MOVIMENTO 5 STELLE
MARTA CARMELA RAIMONDA RUGGERI 2.630
GIOVANNI FONTANA 614
MATTIA GALEAZZI 377
PIERLUIGI FERRARO 313
FRANCESCA FRENQUELLUCCI 302
LORENZO LUGLI 237
GIOVANNA BRUSCOLINI 108
AVS
GIANLUCA CARRABS 1.503
SABRINA SANTELLI 1.430
SAMUELE MASCARIN 1.428
ALESSANDRO PANARONI 362
ARIANNA DENTI 274
ENRICHETTA VILELLA 233
TATJANA MARIA CARMELA CINQUINO 129
CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE
GIACOMO ROSSI 2.604
BENILDE MARINI 720
TIZIANA LAPUCCI 381
ALESSANDRA FABBRI 300
ANDREA PAZZAGLIA 228
ALESSANDRA POLVERARI 133
CHRISTIAN BOCCIOLETTI 34
I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE
FRANCESCA PAOLUCCI 1.131
MARCO LANZI 995
GIULIA MARCHIONNI 911
DAVIDE IPPASO 324
LETIZIA CECCARELLI detta TISHA 69
FABRIZIA GIBIINO 63
UMBERTO GENNARO 49
LISTE CIVICHE UDC
PIA PERRICCI 865
GABRIELE SPERANDIO 832
CLAUDIO ARCIDIACONO 451
SABINA STORTIERO 289
ANDREA DE CRESCENTINI detto DEC 256
OMBRETTA GHIRONZI 141
MARCELLO POLVERARI 132
PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI
CORA FATTORI 410
TIZIANO BUSCA 296
MARIA ADELE BERTI 240
MARIA GIOVANNA CAPPELLINI 192
MIRCO RICCI 87
BARBARA BRUSCOLI 33
AUGUSTO GIORGETTI 8
PROGETTO MARCHE VIVE
ETIENN LUCARELLI 374
AGOSTINO VASTANTE 236
HEIDI MOROTTI 216
BARBARA COTTINI 189
VALERIA BARTOCCI 165
ANDREA SARTORI 120
BRENNO TRUFELLI detto BRENNO 86
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
YASMIN DABASH 143
GIOVANNI MILANI 60
MAURO ADOLFO MURGIA 31
GIOVANNI DEL MONTE 20
STEFANIA SETTIMI 9
EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE
MICHELE RASPANTI 265
MARIA DANIELA FERRI 200
CARLO RUGGERI 135
ORIANO MERCATELLI 92
SABINA BENOFI 23
CLAUDIA BARTOLINI 22
GIUSEPPE TUDINI 9
NOI MODERATI PER ACQUAROLI
LINDA BAIONI 118
MASSIMILIANO TITTARELLI 85
BACCIO PAOLO FIACCARINI 68
ALBERTO MACCHINI 64
STEFANO GUIDI 63
LUCIA RITA SPAMPINATO 8
LAVERNA MONTI 2
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
MARCO RIZZO 116
LUCIA BOLDRINI 81
STEFANO ZIOSI 49
CINZIA GIANGOLINI 41
GIORGIO FALGHERA 40
DEBORA CASELLI 27
FRANCESCO MARCHETTI ASTOLFI 13
FORZA DEL POPOLO
FRANCESCO GERARDI 129
ODDO BONI 25
ALICE PIAZZA 22
ALESSANDRA RICCI 15
FRANCESCO CREMASCOLI 11
ALBERTO BERTINI 3
CATALINA LUCIA POMANA 1
PACE SALUTE LAVORO
RITA FICARELLI 183
DONATO DEMELI 110
GIULIO TORELLO 37
LARA GIOMMI 35
ALBERTO NONES 15
RICCARDO PEPE 12
ELISA GAGGIOTTI 4
PROVINCIA DI MACERATA
GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA – Preferenze 33.159 – 29,13%
SILVIA LUCONI 3.953
PIERPAOLO BORRONI 3.834
MIRCO BRACONI 3.089
SIMONE LIVI 2.433
FRANCESCA D’ALESSANDRO 2.311
GEMMA ACCIARRESI detta GEMMA 2.013
PARTITO DEMOCRATICO – Preferenze 20.389 – 17,91%
LEONARDO CATENA 3.996
ROMANO CARANCINI 3.412
CLARA MACCARI 2.192
ANDREA MARINELLI 2.107
SIMONA GALIE’ 1.499
LIDIA IEZZI 1.344
FORZA ITALIA BERLUSCONI – Preferenze 10.900 – 9,57%
GIANLUCA PASQUI 4.043
FABRIZIO CIARAPICA 2.342
CECILIA CESETTI 993
EMANUELA ADDARIO 495
BARBARA ANTOLINI 442
MATTIA ORIOLI 255
LEGA SALVINI MARCHE – Preferenze 10.450 – 9,18%
RENZO MARINELLI 2.847
FILIPPO SALTAMARTINI 2.308
ANNA MENGHI 1.548
LUCA BULDORINI 943
VERONICA FORTUNA detta CELLINI 812
ANGELICA SABBATINI 679
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 7.712 – 6,77%
ANDREA PRIMUCCI 812
STEFANIA MONTEVERDE 734
GIORGIO LORENZETTI 417
NAVEED SALEEM 408
FRANCESCA DELLA VALLE 160
ELEONORA DOMESI 29
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – Preferenze 5.287 – 4,64%
ROBERTO CHERUBINI 902
DOMENICO LUCIANI 480
MONALDO MORETTI 219
ALESSANDRA GIUGGIOLONI 160
JACQUELINE DIAZ MERCEDES 116
NATASCIA DERNOWSKI 36
I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 4.304 – 3,78%
SALVATORE PISCITELLI 864
GIGLIOLA BORDONI 856
PAOLO TEODORI 713
GIANNI GIULI 508
SILVIA SQUADRONI 489
GIUSEPPINA FELICIOTTI 364
CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 4.191 – 3,68%
JACOPO ORLANDANI 1.571
SIMONE GIACONI 513
LAURA SESTILI 416
FRANCESCO CALDARONI detto CALDERONI 214
PAOLA TOMBARI 81
ANTONELLA GALIE’ 29
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Preferenze 3.606 – 3,17%
TOMMASO CLAUDIO CORVATTA 845
SANDRO BISONNI 518
LAURA CIOMMEI 336
PATRIZIA SAGRETTI 282
ENZO PIERMARINI 62
ARIANA HOXHA 44
LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO – Preferenze 2.613 – 2,30%
LUCA MARCONI 1.067
VINCENZO FELICIOLI 480
ANTONELLA FORNARO 305
GIORDANO ELISEI 274
MICHELA MECONI 217
GIULIA SANTOLINI 180
PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI – Preferenze 2.392 – 2,10%
SPORT BIANCHINI detto MASSIMILIANO 787
PIERO GISMONDI 657
STEFANO SERVILI 298
GIOVANNA CAPODARCA AGOSTINELLI 126
ANDREINA CASTELLI 122
SOFIA MARCHI 51
NOI MODERATI PER ACQUAROLI – Preferenze 1.983 – 1,74%
MAIKA GABELLIERI 363
PAOLO PERINI 207
SABRINA DE PADOVA 170
URSULA CAPPELLETTI 71
ADRIANO BASTIANELLI 68
ABDUL LATIF TARAKJI 21
PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 1.923 – 1,69%
MARCO BASILISSI 497
NICOLA CAPORALETTI 311
ULDERICO ORAZI 274
ROSITA PLATINETTI 222
RACHELE TACCONI 119
MICHELA MESCHINI 117
PACE SALUTE LAVORO – Preferenze 1.522 – 1,34%
ROBERTO MANCINI 518
LAURA PONTONI 393
AUGUSTO CIUFFETTI 199
RICCARDO BALLATORI 118
GABRIELLA SACCANI-VEZZANI 69
MARIA LETIZIA TRAFELI 36
EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE – Preferenze 1.227 – 1,08%
SAURO SCARPECCIO 347
BEATRICE TASSO 230
LAURA SYLWIA VERDENELLI 88
CLAUDIA MERCURI 82
DANIEL BONACCI 62
PAOLO GENTILOZZI 59
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE DSP CON MARCO RIZZO – Preferenze 989 – 0,87%
FRANCESCO CALIA 179
BEATRICE SPITONI 129
LAURA CARDARELLI 84
MASSIMO FALASCHINI 40
AMEDEO PESCI 35
LUCIA VALCHERA 9
PARTITO COMUNISTA ITALIANO – Preferenze 694 – 0,61%
ALESSANDRO SAVI 127
SANDRO RUGGERI 63
MICHELA PROCACCINI 59
MARIA DAISY RAPANELLI 33
DANIELE CARDINALI 16
PROVINCIA DI FERMO
GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA – Preferenze 15.584 – 22,96%
ANDREA PUTZU 6.005
ELISABETTA CERONI 2.784
FRANCESCA ASCENZI 1.271
GIANLUCA TULLI 1.128
PARTITO DEMOCRATICO – Preferenze 12.951 – 19,08%
FABRIZIO CESETTI 4.141
NICOLA LOIRA 2.485
LUISANNA COLA detta SUSY 2.411
CHIARA CROCE 1.980
I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 11.238 – 16,56%
PAOLO CALCINARO 9.311
MILENA SEBASTIANI 1.076
EMILIANO CARNEVALI 587
MARIA TERESA ILLUMINATI 420
FORZA ITALIA BERLUSCONI – Preferenze 5.927 – 8,73%
JESSICA MARCOZZI 1.818
LORENZO MORRESI 1.495
MARCO ROTONI 1.228
ANTONELLA ANZALONE 221
LEGA SALVINI MARCHE – Preferenze 5.880 – 8,66%
ALAN PETRINI 2.947
FABIO SENZACQUA detto FABIO 1.509
ERIKA ACCIARRI 688
MARIA LINA VITTURINI 457
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 4.595 – 6,77%
FRANCESCO TRASATTI 1.759
MATILDE FAGIANI 425
DANIELA MINNETTI 249
ARGEO FUNARI 235
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – Preferenze 2.526 – 3,72%
STEFANO FORTUNA 637
SILVANA EMILI 182
NOI MODERATI PER ACQUAROLI – Preferenze 1.975 – 2,91%
MARCO MARINANGELI 1.026
LIVIA PACCAPELO detta LIVIA 334
MARTINA SUSINO 227
UGO CIARROCCHI 140
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Preferenze 1.748 – 2,58%
GABRIELE CANNELLA 384
FEDERICO SPAGNOLI detto CHICO 363
GIOVANNA FANCI 218
MONIA MORLACCO 189
PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 1.380 – 2,03%
GAETANO MASSUCCI 607
STEFANO CENCETTI 302
ANNA MARIA ISIDORI 284
MARIA ROSARIA BORRIELLO 105
CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 808 – 1,19%
ANDREA LATTANZI 15
RITA TABONI 10
MELISSA SIMONA SCIACCA 5
MICHELANGELO BLASI 3
LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO – Preferenze 775 – 1,14%
GIAMBATTISTA CATALINI 359
GIAMPIERO TARULLI 172
FEDERICA NEPI 102
GRAZIELLA COCCI 98
EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE – Preferenze 673 – 0,99%
MASSIMO PETRACCI 229
ALICE DE SIMONE 169
DONATELLA TIZI 67
LUIGI RICCI 55
PACE SALUTE LAVORO – Preferenze 667 – 0,98%
MICHELE CICCOLA 192
SILVIA MARANI 110
GIUSEPPINA PIERGALLINI detta PINA 69
MAURO FUSCHI 19
PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI – Preferenze 412 – 0,61%
SARA PILIA 143
VALERIA LEONI 126
FABIANO NINO 31
MARCO DI STEFANO 18
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE DSP CON MARCO RIZZO – Preferenze 402 – 0,59%
MARIANELLA FIORAVANTI 84
MASSIMILIANO MORA 52
ENZO PENNETTA 27
DANIELA NICODEMO 1
FORZA DEL POPOLO CON AMORE E LIBERTA’ GERARDI PRESIDENTE MARCHE – Preferenze 326 – 0,48%
ANDREA BIBINI 64
ROBERTO RIPARI 32
FABIANA FIATTI 7
VALERIE VALDARCHI 3
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA – Preferenze 26.444 – 33,17%
FRANCESCA PANTALONI detta PANTALEONE 8.407
ANDREA CARDILLI 7.358
ANDREA ASSENTI 4.535
MARIAGRAZIA CONCETTI 903
PARTITO DEMOCRATICO – Preferenze 19.479 – 24,44%
ENRICO PIERGALLINI detto ENRICO 6.560
FRANCESCO AMELI 6.375
FABIOLA DIOMEDE 5.436
MARGHERITA SORGE 3.868
LEGA SALVINI MARCHE – Preferenze 5.878 – 7,37%
ANDREA MARIA ANTONINI 2.822
PASQUALINO PIUNTI 1.552
TIZIANA PRINCIPI 973
ALESSIA RIVOSECCHI 423
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 5.722 – 7,18%
ANGELO FLAIANI 2.243
CINZIA PERONI 595
FRANCESCA PULCINI 317
GIOVANNI BORRACCINI 216
FORZA ITALIA BERLUSCONI – Preferenze 5.536 – 6,94%
MONICA ACCIARRI 2.015
VALERIANO CAMELA 1.190
LEO BOLLETTINI 552
PATRIZIA FERRARA 493
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – Preferenze 4.735 – 5,94%
MASSIMO TAMBURRI 899
ANTONIO RICCIO detto CICCIO 864
DORA CRUCIANI 638
MARIA UVA 366
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – Preferenze 3.154 – 3,96%
GIOVANNI GASPARI 1.421
PAOLA BEATRIZ AMADIO 690
ROBERTA ROSSI 605
SANDRO TANUCCI 102
NOI MODERATI PER ACQUAROLI – Preferenze 2.223 – 2,79%
GIUSEPPE PACI detto PEPPE 926
ANDREA QUAGLIETTI 426
PAOLA D’ANTONIO 368
MARIA TERESA POMILI 179
PACE SALUTE LAVORO – Preferenze 1.197 – 1,50%
FABRIZIO LEONE 483
GUIDO MASTROSANI 279
PAOLA MARIA PETRUCCI 232
ANNAMARIA CEROLINI 164
I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 966 – 1,21%
ROBERTO PAOLETTI 372
CRISTIANA BIANCUCCI 302
MARIA STELLA ORIGLIA 180
GIANLUCA POMPEI 180
PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE – Preferenze 893 – 1,12%
LUCIANA BARLOCCI 394
MARIO MARESCA 158
IDA ROMANI 154
FLAVIO OTTALEVI 36
PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI – Preferenze 887 – 1,11%
MARINO LATTANZI detto GIURDÀ 401
ROBERTO GALANTI 168
SERENA MARZI 102
MARIA GISELLA LETTERA 72
CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE – Preferenze 853 – 1,07%
MARINO MECOZZI 294
ANGELO MUCCI 18
GIOVANNA FANINI 7
GAIA TASCHINI 3
LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO – Preferenze 517 – 0,65%
VINCENZO BALLATORI 156
ARMANDO BRUNI 107
IRMA PANO 43
MELISSA D’OTTAVI 32
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE DSP CON MARCO RIZZO – Preferenze 504 – 0,63%
LUCIANO BRUNI 108
CARLO TRAVAGLINI 73
SABRINA RUSSO 19
GIUSEPPA PEZZULLO 6
EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE – Preferenze 400 – 0,50%
MASSIMO MATTONI 82
TERESA CHIAPPINI 70
PATRIZIA ALESSI 56
ELIO PAGLIARETTA 44
FORZA DEL POPOLO CON AMORE E LIBERTA’ GERARDI PRESIDENTE MARCHE – Preferenze 328 – 0,41%
ROBERTA MINOLLINI 52
PIETRO PIGNATI 36
MARISA BASILE 21
PATRIZIO QUATTRINI 2
