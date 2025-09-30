Torna la Maratona in rosa, a Falconara due giornate di prevenzione e solidarietà

Screening senologici gratuiti e una pedalata non-stop di 24 ore per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

FALCONARA MARITTIMA – Il 4 e 5 ottobre 2025 la città di Falconara ospiterà due giornate dedicate alla salute femminile con visite senologiche gratuite e una pedalata solidale di ventiquattro ore per mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è promossa da LILT Ancona – ETS (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) insieme a una importante rete di enti e associazioni: il Gruppo Amici dello Sport A.P.S., la sezione falconarese della Lega Navale Italiana con le sue dragonesse A dragon for life, l’Associazione Noi come Prima e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Un’alleanza per la prevenzione tra realtà diverse, che renderà possibile un’offerta straordinaria di servizi e informazione sul territorio.

Screening gratuiti con l’eccellenza medica delle Marche

Il cuore dell’iniziativa sono gli screening senologici gratuiti che verranno eseguiti negli spazi appositamente allestiti di Palazzo Pergoli. A condurre le visite sarà l’équipe medica della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, coordinata dalla Prof.ssa Rossana Berardi.

Il team di specialisti sarà guidato dal Dott. Enrico Lenti e comprende professionisti di comprovata esperienza: Dott.ssa Arena Eleonora, Dott. Bianchelli Gabriele, Dott. Braccioni Francesco, Dott.ssa Cappelletti Claudia, Dott. Carrara Maria Cristina, Dott.ssa Cucciarelli Francesca, Dott. Diamantini Paolo, Dott. Gentili Marco, Dott. Pistelli Mirco e Dott. Ventura Claudio.

Durante lo screening verrà effettuata una acquisizione di informazioni anamnestiche finalizzate al rischio di tumore mammario ed un esame obiettivo senologico alla ricerca di eventuali segni clinici di neoplasia. 2

Inoltre saranno dati suggerimenti riguardo lo stile di vita e gli esami strumentali di prevenzione per la prevenzione del tumore al seno.

La maratona in rosa: 24 ore di energia condivisa

Parallelamente agli screening, si svolgerà la “Maratona in rosa” di 24 ore consecutive su biciclette statiche collegate a un sistema innovativo che trasformerà l’energia della pedalata in alimentazione per un tabellone digitale, dove verranno visualizzati in tempo reale tempi, velocità e chilometri percorsi da tutti i partecipanti.

Questa performance collettiva assume un valore simbolico profondo: rappresenta lo sforzo necessario per superare i momenti difficili legati alla malattia, ma anche l’energia che può scaturire dal sostegno reciproco e dalla determinazione condivisa nel raggiungere obiettivi che sembrano irraggiungibili.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

Le visite senologiche, rivolte a donne dai 18 anni in su, richiedono prenotazione obbligatoria. Dal 1° ottobre 2025 sarà possibile iscriversi attraverso il sito www.gruppoamiciperlosport.it, mentre aggiornamenti sulle modalità di accesso verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Gruppo Amici per lo Sport A.P.S.

Gli screening si terranno secondo il seguente calendario:

Sabato 4 ottobre: ore 9:00-13:00 e 15:00-19:00

Domenica 5 ottobre: ore 9:00-13:00

Un weekend di sensibilizzazione

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 4 ottobre alle ore 17:00 in Piazza Mazzini, alla presenza delle autorità comunali, mentre la chiusura dell’evento è prevista per domenica 5 ottobre alle ore 17:00 con la presentazione dei risultati raggiunti.

La “Maratona in Rosa” rappresenta un esempio virtuoso di come sport, cultura e sanità possano convergere verso un obiettivo comune: promuovere la cultura della prevenzione come forma concreta di cura di sé. L’attività fisica non viene proposta solo come strumento di benessere, ma anche come alleato prezioso nei percorsi di riabilitazione e recupero.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire a generare quella “energia della passione e della speranza” che può fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno, trasformando la prevenzione da dovere individuale in responsabilità collettiva.

