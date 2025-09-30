mercoledì, Ottobre 1, 2025
Operaio resta folgorato, soccorso e portato in ospedale

SALTARA – Nel pomeriggio, poco prima delle 16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della Liberazione, località Lucrezia, per soccorrere un operaio rimasto folgorato mentre lavorava su una piattaforma.

La squadra di Pesaro ha provveduto ad abbassare manualmente il cestello ed a trarre in salvo l’infortunato, successivamente affidato alle cure del personale sanitario, per il successivo trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto i Carabinieri, l’AST ed una squadra della compagnia elettrica.

 

