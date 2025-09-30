ANCONA – Il risultato delle elezioni conferma la crescita di Noi Moderati, che a livello nazionale si colloca come quarta forza di governo e nelle Marche ottiene un radicamento significativo, grazie al lavoro dei candidati e delle comunità locali che hanno creduto in un progetto nuovo e coraggioso.

«Mi sono candidato – sottolinea Marco Marinangeli – non per il seggio in sé, ma per contribuire a costruire e far crescere un partito. Oggi posso dire con orgoglio che il nostro impegno è stato premiato: abbiamo dato vita ad un movimento che, pur partendo da zero, ha saputo raccogliere fiducia, entusiasmo e partecipazione. Dispiace non essere riusciti a centrare l’obiettivo del seggio, ma resteremo al fianco del presidente Francesco Acquaroli, più motivati che mai, perché crediamo e sosteniamo con convinzione il suo progetto di governo per le Marche».

Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati che hanno reso possibile questo risultato: «Voglio ringraziare di cuore – continua Marinangeli – tutti i candidati della regione, e in particolare quelli della nostra provincia, Livia Paccapelo, Martina Susino e Ugo Ciarrocchi, che hanno affrontato questa campagna elettorale con passione, energia e dedizione. Senza di loro e senza i tanti sostenitori che ci hanno accompagnato non saremmo riusciti a costruire un risultato così significativo».

Il radicamento di Noi Moderati passa anche attraverso la sinergia con la leadership nazionale: «Un grazie sincero – conclude Marinangeli – va al coordinatore regionale Tablino Campanelli, a Maurizio Lupi, Mara Carfagna, Alessandro Colucci e a tutti i deputati che ci hanno sostenuto con forza, incoraggiandoci e accompagnandoci in questo percorso. È grazie a questo lavoro di squadra, dal livello locale a quello nazionale, che Noi Moderati potrà continuare a crescere e ad affermarsi come voce seria, responsabile e determinata nel panorama politico».

