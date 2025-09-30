Ecco come sarà composto il Consiglio regionale delle Marche

ANCONA – Straordinario successo di Fratelli d’Italia in queste elezioni regionali. Il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto 10 consiglieri. Forza Italia e Lega ne avranno tre e le liste Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli e Civiche Libertas Udc un seggio.

All’opposizione, sei consiglieri al Partito Democratico, due alla lista Matteo Ricci Presidente, uno ciascuno a Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Progetto Marche Vive. Anche se, per il momento, questa lista cede il posto al candidato presidente sconfitto, Matteo Ricci che, comunque, si dovrebbe dimettere per tornare a rappresentare l’Italia in Europa.

Fratelli d’Italia ha ottenuto 2 seggi nel Pesarese (Francesco Baldelli, Nicola Barbieri), 3 nell’Anconetano (Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia), 2 nel Maceratese (Silvia Luconi, Pierpaolo Borroni), 1 nel Fermano (Andrea Putzu), 2 nell’Ascolano (Francesca Pantaloni, Andrea Cardilli).

Forza Italia elegge un consigliere in provincia di Ancona (Tiziano Consoli), uno in provincia di Macerata (Gianluca Pasqui) e uno in provincia di Fermo (Jessica Marcozzi).

Per la Lega, un seggio arriva dalla circoscrizione di Pesaro Urbino (Enrico Rossi), uno da quella di Macerata (Renzo Marinelli) ed uno da quella di Ascoli Piceno (Andrea Maria Antonini).

Civici Marche conquista un consigliere nel Pesarese (Giacomo Rossi); a I Marchigiani per Acquaroli un consigliere nel Fermano (Paolo Calcinaro); per Libertas UDC uno nel Maceratese (Luca Marconi).

Per il Partito Democratico un consigliere nella provincia di Pesaro Urbino (Micaela Vitri), due ad Ancona (Valeria Mancinelli e Maurizio Mangialardi), uno a Macerata (Leonardo Catena), uno a Fermo (Fabrizio Cesetti) e uno ad Ascoli Piceno (Enrico Piergallini).

Per la lista Matteo Ricci Presidente un consigliere in provincia di Pesaro Urbino (Massimo Seri) e uno in quella di Ancona (Antonio Mastrovincenzo).

Al Movimento 5 Stelle un consigliere dal Pesarese (Marta Ruggeri). Per Alleanza Verdi Sinistra uno dall’Anconetano (Andrea Nobili). Per Progetto Marche Vive un seggio nella circoscrizione di Ancona (Michele Caporossi il più votato), ma per il momento il posto spetterà a Matteo Ricci, il candidato presidente sconfitto dagli elettori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati