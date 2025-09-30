Bora: “Per il centrosinistra una sconfitta pesante, ora serve una riflessione collettiva”

ANCONA – “Prendiamo atto del risultato. È una sconfitta che pesa, ma non cancella l’impegno di tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto alternativo alla destra. Il centrosinistra ha bisogno di una riflessione collettiva, senza personalismi, per capire dove abbiamo sbagliato e come tornare competitivi. La mia convinzione resta che serva una linea chiara e inclusiva, capace di unire e non dividere. Questo lavoro deve iniziare da subito”.

Così Manuela Bora, consigliera regionale uscente del Partito Democratico analizza la sconfitta riportata dalla coalizione di centrosinistra guidata da Matteo Ricci alle elezioni del 28 e 29 settembre che hanno visto la conferma del centrodestra.

