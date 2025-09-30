Anche Tiziano Consoli eletto in Consiglio regionale

ANCONA – “2200 passi nella stessa direzione, per consolidare le Marche, insieme!” Lo ha dichiarato il neo consigliere regionale Tiziano Consoli.

“Il mio grazie va ad ogni singolo elettore che mi ha dato fiducia con il voto, ai cittadini che si sono aperti al confronto, a tutta la squadra che ha lavorato al mio fianco.

“In Consiglio regionale ci sarà tanto lavoro da fare per il territorio e per le Marche, ma porto con me la mia esperienza ventennale da amministratore pubblico.

“Auguro buon lavoro a tutti gli eletti, con la speranza di non tradire i marchigiani e soprattutto consolidare i positivi risultati raggiunti e continuare nel costante ascolto delle persone”.

