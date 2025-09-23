mercoledì, Settembre 24, 2025
Nella chiesa di San Germano di Camerano recuperata la statua della Madonna del Carmine

CAMERANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per il recupero della statua della Madonna del Carmine nella chiesa di San Germano di Camerano, resa inagibile dal terremoto del 2016.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, dopo aver rimosso la statua lignea dal suo alloggiamento, l’ha posizionata in un locale adiacente.

 

