Il professor Oliviero Gorrieri nominato console onorario della Repubblica Ceca ad Ancona

ANCONA – Un prestigioso riconoscimento è stato conferito nei giorni scorsi al professor Oliviero Gorrieri, stimato Medico chirurgo-Odontoiatra, già Grande Ufficiale della Repubblica Italiana (onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), premiato tra i Marchigiani dell’anno nel 2000 per meriti in campo sanitario assistenziale e inserito nell’albo d’oro della A.M.I. (Associazione Medica Italiana). Il professor Gorrieri è stato nominato Console Onorario della Repubblica Ceca ad Ancona, un riconoscimento al suo importante percorso professionale, umano e culturale.

La nomina, nel corso di una cerimonia, è stata conferita dal Console generale dell’Ambasciata Ceca in Italia, l’exequatur del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Con questo titolo, il professor Gorrieri diventa dunque titolare dell’Ufficio consolare onorario della Repubblica Ceca in Ancona con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Marche. E’ autorizzato a esercitare l’ufficio di Console, godendo altresì di tutte le facilitazioni e delle immunità previste nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963). Avrà un ruolo molto importante e delicato di promozione della cultura, dell’economia e di sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Repubblica Ceca e l’Italia in stretto collegamento con l’Ambasciata. L’incarico avrà validità fino al 7 maggio 2028.

Grande soddisfazione del professor Gorrieri, che ha accolto la nomina con gratitudine e quel senso di responsabilità che caratterizza la sua persona tanto da distinguerla in tutti i settori e incarichi ricoperti sino ad ora.

Le congratulazioni sono arrivate anche dalla Sanidoc CNA, l’associazione di promozione sociale della CNA Ancona di cui il professor Gorrieri è presidente. «CNA esprime le più vive e sincere felicitazioni al Prof.Gorrieri, Presidente di Sanidoc, per la prestigiosa nomina a Console Onorario della Repubblica Ceca ad Ancona, con competenza su tutta la Regione Marche. Un riconoscimento di altissimo valore che premia il suo percorso professionale, umano e culturale, rafforzando al tempo stesso i legami commerciali e culturali tra le nostre imprese e la Repubblica Ceca. Siamo certi che il Prof. Gorrieri saprà rappresentare con onore i valori di dialogo, collaborazione e apertura che da sempre lo contraddistinguono».

«Desidero fare i miei più sinceri complimenti al Professor Gorrieri, recentemente nominato Console Onorario della Repubblica Ceca per le Marche – scrive anche il Presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli – l’importante riconoscimento, conferito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, rafforza i legami internazionali del nostro territorio. E’ un onore per noi avere il Prof. Gorrieri negli organi di Confindustria Ancona».

