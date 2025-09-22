Nella straruzzola bella vittoria della formazione capitanata dal veterano Carlo Capoccia

MONDOLFO – Grande partecipazione alla 28^ straruzzola, organizzata dal Circolo Centocroci di Mondolfo.

La manifestazione si è svolta domenica 21 settembre in Via Vencareto presso la frazione di Solfanuccio di San Costanzo un percorso adatto a tutti, sia a giocatori esperti che ai neofiti che vogliono provare l’ebbrezza di mettere un filo al dito indice e lanciare una ruzzola.

L’iscrizione avviene per così dire al buio nel senso che i giocatori si iscrivono ma poi la formazione e’ compito esclusivo di una presunta commissione tecnica. Nonostante le tante richieste di chiarimento in tal senso, non si è mai saputo chi ne faccia parte. Le malelingue sussurrano che, di fatto, Federico Piccioli faccia tutto da solo. Terminata la cena si rinchiude nella sua mansarda e fa ondeggiare il famoso pendolino come il compianto giornalista sportivo Maurizio Mosca e forma le squadre.

Con la sua conoscenza, serietà e competenza c’è da stare tranquilli. Lui è inattaccabile, formerà le squadre il più equilibrate possibili.

Ogni flebile accenno di protesta di taluni, verrà subito messo a tacere perché se poi Federico dovesse mollare, nessuno ad oggi sarebbe capace di fare e di realizzare quello che organizza lui.

Entrando nel dettaglio, la gara, prevista a traguardo, si è svolta nella massima regolarità ed ha visto la partecipazione di ben 68 giocatori tra cui una rappresentante femminile.

A prevalere è stata l’esperienza della formazione capitanata dal veterano Carlo Capoccia che ha avuto la meglio sul giovane campione locale, l’emergente Riccardo Limoncelli. Al terzo posto il team di Narducci Nicolo’ seguito da Davide Riga, Massimo Donati e Gervasio Papi.

In totale, alla 28^ edizione della straruzzola, hanno gareggiato ben 13 formazioni, composte da giocatori del pesarese e dell’anconetano. La spaghettata finale, con abbondante brindisi al patron Federico Piccioli, ha decretato la fine dell’ennesimo successo della straruzzola.

