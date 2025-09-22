In fiamme a Marotta un semirimorchio carico di pannolini

MAROTTA – Oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un semirimorchio che trasportava pannolini.

L’episodio è avvenuto lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Senigallia e Marotta Mondolfo, in direzione Nord. L’autista del mezzo è riuscito a sganciare la motrice prima che venisse coinvolta dalle fiamme.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti da Senigallia e una da Fano, hanno spento il rogo utilizzando liquido schiumogeno.

Sul posto la Polizia autostradale per la gestione della viabilità.

