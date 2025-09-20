domenica, Settembre 21, 2025
Salvato nella notte un cavallo caduto in un laghetto

SERRA SAN QUIRICO – Nella notte, poco prima delle 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Certine per il recupero di un cavallo caduto in un laghetto.

La squadra di Jesi ha provveduto a trarre in salvo l’animale utilizzando un’idonea imbracatura. Il cavallo è stato preso in cura dal veterinario presente sul posto.

