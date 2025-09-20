I Vigili del fuoco delle Marche si sono ritrovati a Loreto per celebrare il Giubileo / VIDEO

LORETO – Oggi i Vigili del fuoco delle Marche si sono ritrovati a Loreto per celebrare il Giubileo presso il Santuario Pontificio della Santa Casa. Una giornata intensa, scandita da momenti di preghiera, riflessione e condivisione, in un clima di profonda spiritualità.

All’iniziativa hanno preso parte il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, Vincenzo Bennardo, i Comandanti delle cinque provincie marchigiane con in testa il dirigente dorico Patrizietti, promotore dell’iniziativa, il Sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, e le sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco in congedo, a testimonianza della vicinanza istituzionale al personale operativo e alla comunità marchigiana tutta.

Il momento centrale della giornata è stata la Santa Messa Giubilare, presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto. Al termine della celebrazione, si è svolto il tradizionale passaggio nella Santa Casa, gesto simbolico e significativo del pellegrinaggio giubilare.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo Pontificio e i suggestivi Camminamenti di Ronda, luoghi di grande valore storico, artistico e spirituale.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e comunione, rafforzando il legame tra i Vigili del fuoco e il territorio marchigiano, nel segno della fede, del servizio e della solidarietà.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati