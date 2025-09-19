A Jesi la Polizia sorprende un giovane in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e lo denuncia

JESI – La Polizia di Stato del Commissariato di Jesi, nel corso del servizio di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, ha fermato un ventenne di origini somale senza fissa dimora, regolare sul territorio, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti.

Durante il pattugliamento in via del Setificio, gli agenti hanno notato il soggetto manifestare un evidente stato di agitazione alla loro vista, tentando di allontanarsi frettolosamente. Prontamente raggiunto, il giovane ha fatto cadere un pacchetto di sigarette che gli operatori hanno raccolto, scoprendo al suo interno una sostanza marrone, avvolta in carta trasparente, presumibilmente hashish.

A seguito di perquisizione personale e successiva identificazione del giovane, la sostanza è stata sottoposta a test, risultando positiva ai cannabinoidi. Il ragazzo è stato quindi denunciato per detenzione e uso di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, con conseguente sequestro della sostanza.

La Polizia di Stato del Commissariato di Jesi continua a garantire un costante e attento controllo del territorio, monitorando e contrastando in modo deciso ogni forma di illegalità. L’operato quotidiano degli agenti testimonia l’impegno della Polizia di Stato nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione e repressione di reati legati alla droga e ad altre attività illecite.

