Vi ricordiamo l’amicizia tra Riz Ortolani e Robert Redford

PESARO – Il pesarese Riz Ortolani e Robert Redford, la cui scomparsa ha suscitato tanta commozione anche in Italia, erano amici. Ebbero modo di frequentarsi durante gli anni “americani” della coppia Ortolani-Ranieri e di quella conoscenza Riz ha sempre conservato un ottimo ricordo.

Nella sua bella vila di Roma, sull’Aurelia, tra attestati, riconoscimenti, premi e foto di personaggi celebri primeggiava un suo ritratto con Redford nel salone dove riceveva artisti o registi del calibro di Damiano Damiani o Pupi Avati delle cui opere componeva le colonne sonore.

Il giovane Redford frequentò anche la Firenze di Katyna ( senza avere modo di incontrarla, ovviamente) dove si iscrisse ad un corso per stranieri all’Istituto d’Arte di Porta Romana, e molti anni dopo fu la star a Cortona del Tuscan Sun Festival nell’estate del 2008: si esibì al teatro Signorelli recitando le poesie di Frost. In quella circostanza tra l’altro disse:” Il primo punto da cui sono partito è stata la riflessione sui miei anni da ragazzo, in particolare quando ero studente in Europa. Ho ripensato alla stanza che avevo qui in Italia, in un Paese per me completamente nuovo, dove non conoscevo assolutamente nessuno. È stato allora che ho vissuto la sensazione della totale solitudine, le poesie che ho scelto si rifanno a quella fase del mio percorso esistenziale”.

Nelle foto: Robert Redford e Riz Ortolani; Riz Ortolani, Katyna Ranieri e Robert Redford

