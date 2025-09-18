Quattro feriti in uno scontro vicino alla galleria del Barcaglione

FALCONARA MARITTIMA – Intorno alle 18.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 16, all’altezza della galleria del Barcaglione, a seguito di un incidente che ha coinvolto due automobili ed un furgone.

La squadra di Ancona ha provveduto ad estrarre uno dei conducenti, successivamente affidato alle cure del personale del 118 e trasferito all’ospedale regionale di Torrette insieme ad altri tre feriti e messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

