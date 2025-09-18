Al via i lavori al cimitero comunale di Belvedere Ostrense: intervento per oltre 457 mila euro

BELVEDERE OSTRENSE – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sismica e intervenire sul portale storico di ingresso e sulle edicole funerarie. L’intervento, atteso da tempo, è stato reso possibile grazie a un contributo di 457.235 euro erogato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma.

Un finanziamento che consente al Comune di avviare un’opera importante sia dal punto di vista della sicurezza che della tutela del patrimonio storico.

Nel corso dei prossimi mesi il cantiere interesserà diverse aree del camposanto: per questo motivo l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a prestare attenzione e ad avere la massima collaborazione, poiché potrebbero verificarsi alcuni disagi temporanei nella fruizione degli spazi.

“La partenza di questo cantiere ci permetterà di riqualificare una parte importante della nostra comunità e dimostra l’operatività dell’amministrazione e della struttura comunale – sottolinea il sindaco avv. Sara Ubertini- Un ringraziamento particolare va al Commissario Straordinario Guido Castelli per la collaborazione istituzionale prestata”.

