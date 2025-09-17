Inaugurato a Jesi l’interporto, un’opera strategica per lo sviluppo del territorio

Al taglio del nastro ha preso parte il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini

JESI – Inaugurato il nuovo edificio dell’Interporto Marche, al termine dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede e della viabilità interna. Al taglio del nastro ha preso parte il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme alle autorità locali e regionali.

«L’investimento sull’Interporto rappresenta il frutto di anni di lavoro, confronto, fatica e progettazione – ha affermato -. Sarà un moltiplicatore di posti di lavoro, un punto di incontro per tante aziende marchigiane, italiane e straniere. Non vengo qui da Ministro dei Trasporti a promettere: noi oggi stiamo investendo. Nelle Marche ci sono cantieri aperti per strade, porti, aeroporti, ferrovie e case, per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Lavoriamo per migliorare ancora di più».

Il Vicepremier ha ribadito l’importanza di accompagnare opere di questo tipo, centrali per lo sviluppo della regione: «L’Interporto è un’opera completa, destinata a crescere ancora. Per me, in un momento in cui la tutela del costo della vita, degli stipendi e del lavoro degli italiani è una priorità, accompagnare progetti come questo è una grande gioia, una grande soddisfazione».

Salvini ha quindi rimarcato le potenzialità della regione: «Le Marche sono straordinariamente produttive, non hanno bisogno di beneficenza o assistenza. Il sistema infrastrutturale marchigiano, soprattutto sulle direttrici trasversali e diagonali, resta però complicato: attraversare le Marche verso sud è ancora difficile». Per rispondere a queste sfide, il Ministro ha ricordato la nomina del Commissario Straordinario per l’Alta Velocità Adriatica, individuato in Aldo Isi, Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI): «Una scelta di garanzia, per il rispetto dei tempi».

Soddisfazione da parte del Segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini: «Un grande grazie al Ministro Salvini per l’attenzione e l’impegno costante verso le Marche. L’inaugurazione dell’Interporto è la dimostrazione concreta di un governo che mantiene le promesse e investe davvero nei territori. Oggi raccogliamo i frutti di anni di progettazione. La presenza del Ministro Salvini conferma la forte attenzione da parte della Lega verso la nostra regione. Siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso di crescita».

