martedì, Settembre 16, 2025
CRONACAIN PRIMO PIANOPESARO

Soccorso un cercatore di funghi scivolato in un fossato

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 di questa mattina in via del Cinema, a Pesaro, per soccorrere un cercatore di funghi scivolato in un fossato.
La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha recuperato l’anziano affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.

 

