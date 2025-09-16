martedì, Settembre 16, 2025
Marco Rizzo lancia nelle Marche Francesco Toscano e cita De Andrè

“Non si può diventar così coglioni da non riuscire più a capire che non esistono privatizzatori buoni”

ANCONA – “A sinistra c’è chi finge di non capire e non ricordare che il PD ha sempre chiuso ospedali.  Chiamparino esultava, basta rivedere i filmati,  quando si chiudevano in Piemonte. Nelle Marche sono state chiuse 14 strutture dal centrosinistra e il centrodestra ha dato 40 milioni al privato per le prestazioni ambulatoriali. Mi viene da citare De Andrè:  Non si può diventar così coglioni da non riuscire più a capire che non esistono privatizzatori buoni. Noi, nelle Marche  abbatteremo le liste d’attesa e triplicheremo i fondi togliendoli alla sanità privata. Questi fondi con le amministrazioni marchigiane del PD venivano deviati ai privati con regali generosi: oltre  350 milioni di euro all’anno e  70 milioni  persi in mobilità passiva. Noi vogliamo che le persone possano curarsi e non rinuncino a farlo come purtroppo, accade troppo spesso”.

Ad affermarlo è stato Marco Rizzo leader di DSP per Rizzo con Claudio Bolletta Presidente.

Francesco Toscano,  presidente del partito co-fondato da Marco Rizzo, sarà nelle Marche sabato alle ore 16 a Pesaro (Piazza del Popolo (Angolo Via Branca) e ad Urbino, alle ore 18:30 (Cortile Collegio Raffaello) per un “appuntamento sovranista contro tutti i privatizzatori”.

 

