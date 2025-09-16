E’ arrivata l’ordinanza del TAR Marche sull’accorpamento scolastico a Chiaravalle

CHIARAVALLE – Il Sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci comunica l’ordinanza emessa dal TAR delle Marche in merito all’accorpamento degli Istituti Comprensivi “Maria Montessori” e “Rita Levi-Montalcini”, ribadendo con forza la correttezza delle proprie posizioni e la coerenza dell’azione politica portata avanti dal gruppo di maggioranza Chiaravalle Domani.

Il Tribunale ha infatti rilevato che la decisione regionale di disporre l’accorpamento delle scuole di Chiaravalle non è stata adeguatamente supportata da un percorso trasparente e partecipato: mancava il parere della Commissione consiliare competente e non era stato coinvolto il Consiglio delle Autonomie Locali, organi che invece erano stati regolarmente consultati per altri accorpamenti deliberati dalla Regione.

Già nei mesi scorsi Chiaravalle Domani aveva denunciato con forza l’incoerenza e la modalità estemporanea con cui la Regione Marche ha gestito la vicenda, approvando in extremis – con deliberazione emanata dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2024 – l’accorpamento delle scuole cittadine, mentre tale accorpamento non compariva tra quelli previsti nella bozza del 23 dicembre. Una scelta che aveva sollevato dubbi e preoccupazioni non solo per il merito ma anche per il metodo con cui è stata assunta, per la mancanza di confronto con gli enti locali e per l’assenza di motivazioni specifiche per il caso di Chiaravalle. Più volte invece il Comune di Chiaravalle e i due Istituti coinvolti avevano espresso e motivato la loro contrarietà all’ipotesi dell’accorpamento sia nelle riunioni sul dimensionamento scolastico convocate dalla Provincia di Ancona sia con una serie di atti formali.

Quindi nessuna resa o connivenza da parte del gruppo di maggioranza, come insinuato nei mesi scorsi da alcune forze politiche d’opposizione di fronte a questa vicenda; e oggi l’ordinanza conferma la fondatezza delle nostre argomentazioni.

In questa fase procedurale l’assetto organizzativo dell’Istituto Comprensivo unificato “Maria Montessori – Rita Levi-Montalcini” non può restare che quello attuale, a garanzia della serenità degli studenti, delle famiglie e del personale in vista dell’anno scolastico appena iniziato. L’occasione è anzi gradita per esprimere un vivo apprezzamento per il modo equilibrato ed efficiente con cui il Dirigente Scolastico, il corpo docente, la DSGA, il personale ATA e le famiglie hanno gestito la non facile transizione a questo nuovo assetto.

L’Amministrazione comunale continuerà a vigilare con attenzione affinché venga tutelata la qualità dell’offerta formativa a Chiaravalle e garantito il diritto della nostra comunità scolastica a decisioni giuste, trasparenti e partecipate.

